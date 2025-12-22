妻の実家を訪れて肩透かし…義両親は夫婦の不仲を知らない!?【妻は子の看病中、その頃夫は Vol.20】
■これまでのあらすじ
息子が体調を崩し入院する中、夫は仕事や飲み会を優先し、妻に看病を任せきりにしていた。仕事を終えて飲み会に行こうとした夫は、友人の妻から息子が前日に退院していたことを知らされる。しかし家には妻と息子の姿はない。友人の妻に話を聞いた夫は、彼女たちがふたりで夫を捨てようとしていることを知る。
実家に逃げてるにきまってる
思ってた反応と違う？
義母は何も知らない？
息子が退院したのに家にいない…妻が夫を捨てようとしていることを知った健斗は必ずそこにいるだろうと思い妻の実家を訪れました。
しかし出迎えた義母は何も知らない様子。夫を責めることもなく、リンゴを手渡して孫にたくさん食べさせてほしいなどと言うのです。
てっきり妻は義実家にいると思ったのに…この様子は、義両親は本当に何もしらない…？
妻と息子はどこへ…？
(紙屋束実)