元横綱・貴乃花光司氏（５３）が全身姿をアップした。

２２日までにインスタグラムを更新し、「なんて素敵な夕日だー海までお散歩にまいりました」と報告。「穏やかな海でした。富士山もお顔を出して見守ってくださいます」とつづり、美しい夕日を眺めながら愛犬と散歩する姿を投稿した。

貴乃花氏は首にマフラーを巻き、カジュアルなジャケットにデニム。力士時代の鬼気迫る表情とは別人のような笑顔を浮かべ、フォロワーが「いい笑顔ですね！！ お幸せそうですね」「幸せ感でてます」「充実してるからこその笑顔」「ダンディーすぎる」「でっかすぎるから、わんちゃんの大きさがよくわからないけどかわいい」「さすがですオーラ」と驚いた。

貴乃花氏は１９９５年に元フジテレビアナウンサーでタレントの河野景子と結婚し、３児をもうけるも２０１８年に離婚。２３年に再婚した。長男の花田優一は靴職人や画家、歌手などマルチに活動。次女の白河れいは２３年１月に芸能界デビュー。貴乃花氏自身もインスタグラムやＣＭで見せる近影に「今、体重何キロですか？」と注目する声が上がっている。