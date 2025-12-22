竹内涼真の実妹でモデル・たけうちほのかがZ世代のための恋愛バラエティ『失恋ドーナッツ』に出演。過去の交際相手との衝撃的な破局理由を明かした。

【映像】美人妹ほのか・20歳当時の姿

初めて付き合った相手は「地元で一番喧嘩が強い男」だったという。「回し蹴りをする時の顔が一切崩れずイケメンだった」として交際を開始し、2年間付き合ったとした。

しかし、破局の原因は当時流行していたSNS『mixi（ミクシィ）』だった。当時、カップルがお互いのプロフィールに紹介文を書く文化があったが、彼氏がたけうちの紹介文として書いたのは「たけうちほのか、いつでも、誰でも、この女やるよ」という一文だった。

スタジオからは「最低」との悲鳴が上がった。たけうちは「失恋の原因はmixiの紹介文」と断定。喧嘩が強いという理由で選んだ彼氏だったが、ネット上での心無い書き込みによって関係が終わった事実を淡々と語った。平成から令和にかけてのSNS文化の変遷とともに、当時の「ヤンキー彼氏」との壮絶なエピソードが浮き彫りとなった。

（ABEMA／『失恋ドーナッツ』より）