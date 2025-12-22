¤Þ¤ë¤ÇÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¶ä²Ï¤Î»Ñ¡¡¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¡ÖNGC 4858¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¶ä²Ï¡ÖNGC 4858¡×¤È¡ÖNGC 4860¡×¡£
¤«¤ß¤Î¤±ºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó3²¯¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ±û¤Î¤Ü¤ó¤ä¤êµ±¤¯ÂÊ±ß¶ä²Ï¤¬NGC 4860¤Ç¡¢¤½¤Îº¸¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬NGC 4858¡£¤É¤Á¤é¤â1000¸Ä°Ê¾å¤Î¶ä²Ï¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¤«¤ß¤Î¤±ºÂ¶ä²ÏÃÄ¡×¤ËÂ°¤¹¤ë¶ä²Ï¤Ç¤¹¡£
NGC 4858¤ÏÃ±½ã¤Ê±²´¬¶ä²Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î±²´¬ÏÓ¡Ê±²¾õÏÓ¡Ë¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊø¤ìÍî¤Á¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÊý¸þ¤ØÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¤ÎHarrison Souchereau¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëºÇ¶á¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤«¤ß¤Î¤±ºÂ¶ä²ÏÃÄ¤ÎÃæ¤ò¹âÂ®¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëNGC 4858¤Ï¡¢¶ä²ÏÃÄ¤ÎÆâÉô¤òËþ¤¿¤¹¹â²¹¤Î¶ä²ÏÃÄ¥¬¥¹¤«¤éÆ°°µ¡Ê¥é¥à°µ¡Ë¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ä²ÏÆâÉô¤Î¥¬¥¹¤¬Çí¤®¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¯¥é¥²¶ä²Ï¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢NGC 4858¤Ç¤Ï°ú¤Çí¤¬¤µ¤ì¤¿¥¬¥¹¤¬ºÆ¤Ó¶ä²Ï¤ÎÊý¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Êfallback¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤ÎÌÀ³Î¤Ê¾Úµò¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Î²èÁü¤Ï¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤Î¡Ö¹»ëÌî¥«¥á¥é3¡ÊWFC3¡Ë¡×¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ESA¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±§Ãèµ¡´Ø¤«¤é2018Ç¯9·î17ÆüÉÕ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ï2018Ç¯9·î24Æü¸ø³«¤Îµ»ö¤òºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
