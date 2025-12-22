元乃木坂46の堀未央奈がZ世代のための恋愛バラエティ『失恋ドーナッツ』に出演。「お酒飲んだ時に出るのは本性？」というトークテーマに、「本性だと思います」と即答した。

【映像】元乃木坂46“2期生同期飲み”オフショット

番組内の再現VTRで、シラフの時は紳士的だが酒が入ると自慢話を連発する男が登場したことを受け、堀は自身の男性を見る基準を提示。「人の話を遮る人は良くない」「私に歯向かってこない人が好き」と明言した。

堀は「最初は直感で良いと思っても、飲み会はオーディション」と語り、酒席での振る舞いが選考基準になると説明。自身については「酔うと変顔しながら踊り狂う」とし、それが自身の「陽気な本性」であるとした。

「失礼がないこと」「歯向かってこないこと」を絶対条件とし、これらをクリアして初めて「合格」となると説明。MCの令和ロマン・くるまが「合格したらどうなるのか」と問うと、堀は「ようこそ」と受け入れる姿勢を見せた。飲み会は単なる交流の場ではなく、堀にとってはパートナーとしての適性を見極める重要な審査の場であることが明らかになった。

（ABEMA／『失恋ドーナッツ』より）