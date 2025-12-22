ÎëÌÚ³¾Í´Á°Ë¡Áê¤é¤¬ÂæÏÑË¬Ìä¡¡³°¸òÉô¡Ö¿´¤«¤é´¿·Þ¡×¡¡ÍêÁíÅý¤é¤ÈÌÌ²ñ¤Ø
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë¤Ï22Æü¡¢ÎëÌÚ³¾Í´Á°Ë¡Ì³Âç¿Ã¤éÆüËÜ¤Î½°±¡µÄ°÷3¿Í¤¬¡¢Æ±Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤ÇÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¿´¤«¤é´¿·Þ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£´ü´ÖÃæ¡¢ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤é¤È¤ÎÌÌ²ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³°¸òÉô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ë¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤ÏÎëÌÚ»á¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¼óÁêÊäº´´±¤òÌ³¤á¤¿Ä¹Åç¾¼µ×»á¤È¿ÀÅÄ½á°ìÁ°Ë¡Ì³À¯Ì³´±¡£
ÍêÁíÅý¤ÎÂ¾¡¢é«Èþ¶×¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ó¤¤ó¡ËÉûÁíÅý¡¢èñ±ÑÊ¸¡Ê¤µ¤¤¤¨¤¤¤Ö¤ó¡ËÁ°ÁíÅý¡¢ÁíÅý»ðÌäµ¡´Ø¡¦¹ñ²È°ÂÁ´²ñµÄ¤Î¸âü¡ÒÙ¡Ê¤´¤·¤ç¤¦¤·¤ç¤¦¡ËÈë½ñÄ¹¡¢ÎÓ²ÂÎµ¡Ê¤ê¤ó¤«¤ê¤å¤¦¡Ë³°¸òÉôÄ¹¡Ê³°Áê¡Ë¡¢¸ÜÎ©Íº¡Ê¤³¤ê¤Ä¤æ¤¦¡Ë¹ñËÉÉôÄ¹¡Ê¹ñËÉÁê¡Ë¡¢蔣Ëü°Â¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ð¤ó¤¢¤ó¡ËÂæËÌ»ÔÄ¹¤é¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¡£ÂæÆü´Ø·¸¤äÃÏ°è¤Î¾ðÀª¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢·ÐºÑËÇ°×¤ÎÈ¯Å¸¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦Æ±¤Ç´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ëµÄÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¤¤¤¦¡£
³°¸òÉô¤ÏÎëÌÚ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂæÆü´Ø·¸¤Î¶¯²½¤ËÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ë¡Áê¤ÎÇ¤´üÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸ÍÀÒË¡»Ü¹Ôµ¬Â§¤Î°ìÉô¤ò²þÀµ¤¹¤ë¾ÊÎá¤ò¸øÉÛ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÍÀÒ¤Î¹ñÀÒ¡¦ÃÏ°èÍó¤Ë¡ÖÂæÏÑ¡×É½µ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
