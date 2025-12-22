【ほん怖】「何の肉ですか？」店主は答えない…。絶品の“煮物”を食べた男が見てしまった、おぞましい「謎肉」の正体【作者に聞く】
【漫画】本編を読む＜男性が食べたとんでもない肉の正体とは…!?＞
数年前からホラー漫画を描いている色白ゆうじろうさんはSNSを中心に漫画を公開している。本稿では、X(旧Twitter)にて公開された怪談漫画『肉の煮物』を紹介する。
あるお店で絶品の肉の煮物に出合い、店主に何の肉か尋ねる主人公。店主は答えてくれなかったが、あることがきっかけでその肉の恐ろしい正体を知ることになる。本作が誕生したきっかけや裏話などについて、色白ゆうじろうさんにインタビューした。
本作が誕生した経緯について、作者に聞くと「この年の年末年始、私は延々と大好きなグルメドラマを見て過ごしていました。おいしそうな料理と食事シーンに魅了された私は、おこがましくも『自分もおいしい料理を漫画で描いてみたい…口の中でとろけるような、肉の煮物とか』と思い始めたのです。『肉の煮物』風イラストを描くなら、どんな話がいいだろう。いつものようにホラーなら思いつきそうだ。ホラーで肉を味わう話ならばと連想して、本作が生まれました」と創作のきっかけを明かした。
主人公には体を切断された人影が見えたようだが、肉の煮物を食べた人には全員見えるのか尋ねると、「主人公にしか見えないのではないでしょうか。彼はあまりのおいしさに『何の肉だろう』と肉の秘密に執着してしまいます。執着心が、犠牲者の遺した怨念を呼び覚ましたのかも知れません」と分析した。肉に執着のない人は、「『何かおいしいね』と盲目的に味わうことに終始する」という。
取材協力：色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)
