俳優・竹内涼真の実妹でタレントのたけうちほのかが、Z世代のための恋愛バラエティ『失恋ドーナッツ』に出演。過去に経験した「全身タトゥー男」との恋愛エピソードを激白した。

【映像】美人妹ほのか・20歳当時の姿

関係性が曖昧なまま1年が経過し、たけうちが「付き合って」と迫ると、男は「今の俺たちの幸せって何か分かる？」「これ以外の事ってあるの？」と反論。「付き合う必要性はないと話し合って決めた」と理詰めで返されたという。

たけうちは当時を振り返り、「年上で言葉がすごく上手」「淡々と説得されると『メロい』となってしまう」と語り、結局その場では言いくるめられたとした。

この男の言動に対し、MCくるま（令和ロマン）は自身のMBTIタイプである「ENTP（討論者）」との類似性を指摘。中島結音も「ENTPの年上男性に論破されたことがある」と同意し、スタジオでは特定の性格タイプへの警戒感が強まった。

さらに、その男は同時期に5、6人の女性と関係を持っており、たけうちの友人にまで手を出していたことが発覚。中島は「最終、嘘はめくれる（バレる）」と結論づけ、たけうちが言葉巧みな男性に翻弄された過去を赤裸々に語られることとなった。

（ABEMA／『失恋ドーナッツ』より）