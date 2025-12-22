¥É·³¤Î¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼³ÍÆÀ¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¤¡×¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢»ØÅ¦¡Ä¡È°Õ³°¤ÊÄãÉ¾²Á¡É¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï
¥È¥ì¡¼¥É¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤¹ÊóÆ»¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬È¿±þ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ìÉôÊóÆ»¤Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡È»ø¡É¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ä»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤é¤ÈºÆ¶¦Æ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤Î©¤Ä°ìÊý¡¢¸½ÃÏ¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤ÏÎäÀÅ¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ¼Ô¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤¬Â¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï´üÂÔ´¶¤è¤ê¤â¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥Ñ¥·¥ä¥¹»á¤Ï¡Ö¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼³ÍÆÀ¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÏÄ¶¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ïº£µ¨¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î135»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤êÂÇÎ¨.234¡¢13ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.686¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÏÎ¾Â¤«¤«¤È¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Íèµ¨³«Ëë¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥·¥ä¥¹»á¤Ï¡¢º¸ÂÇ¤Î¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤È±¦ÂÇ¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¡¼¥ë³°Ìî¼ê¤òÂÐÀïÅê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯ÍÑ¤ò·è¤á¤ëµ¡Ç½À¤Ë¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ÎÊä¶¯¤¬¡Ö3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Æ±¤¸¤¯»Ê²ñ¤Î¥¢¥é¥Ê¡¦¥ê¥¾¤µ¤ó¤â¡Öº£¤Î¡Ê¥È¥ì¡¼¥É¡Ë»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬¡Ø¥ï¥ª!!¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê³°Ìî¼ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¡¼¥ë¤È¤Î2¥×¥é¥È¥ó¤Ç¤Ï¡¢º£¡Ê¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³°Ìî¤Î¾õ¶·¡Ë¤è¤ê¾¯¤·¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Þ¤¹¡£³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¸½»þÅÀ¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥É¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¾¯¤·Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ä¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Î°Õ¸«¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂçÃ«¤é¤È¶¦¤ËÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹½Ð¿È¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â»ý¤Ä¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏºÆ¤Ó¤Î¶¦Æ®¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Ï²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë