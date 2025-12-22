【ユニクロの暖パン】が40・50代の味方！「動きやすい！」「この冬の相棒確定♡」

寒さが厳しい日は、暖かくて動きやすいボトムスがコーデの強い味方になってくれます。【ユニクロ】には40・50代のおしゃれ見えに寄り添う「暖パン」が豊富に揃っているので見逃さないで。冬の相棒としてヘビロテしたくなる、スウェットパンツやフリースパンツといった暖パンとインフルエンサーによるコーディネート術を要チェック。

防寒しながらすっきり見えしそうなスウェットパンツ

【ユニクロ】「ヒートテックボアスウェットパンツ」\3,990（税込）

すっきり着こなせそうなシルエットが魅力の、シンプルなスウェットパンツ。公式HPで「裏面は『ヒートテック』の機能を持つ、ふわふわの素材で暖かい」「裾リブのジョガーデザインで暖かさをキープ」と紹介されていて、高い防寒性に期待できそうです。ウエストゴムと調整可能な紐付きで、ラクに穿けそうなのもうれしいポイント。グレー、オフホワイト、ブラック、ネイビーのベーシックな4色展開です。

淡色を活かした大人のきれいめコーデ

ハイネックトップスとシャツをレイヤードした垢抜けコーデに、スウェットパンツを投入。上品な淡いベージュとオフホワイトを組み合わせて、スウェットパンツもきれいめな印象に。足元にはボアがポイントのシューズを持ってきて、見た目も暖かな冬らしいコーデに仕上げています。@mhi_7746さんは「軽いのにしっかり暖かくて、この冬の相棒確定」と、パンツの快適さを気に入っているようです。

ガンガン着回したくなるフリースパンツ

【ユニクロ】「ウォームフリースストレートパンツ」\3,990（税込）

いろいろなコーディネートに取り入れやすそうな、ほどよい太さのワイドストレートパンツ。「はいた瞬間の気持ち良さと暖かさを両立した、やわらかくなめらかな裏起毛素材」（公式HPより）を使っていて保温機能があるので、暖かく過ごせそうです。ストレッチ性のある素材により、お出かけ用だけでなく家事や子どもの送り迎えなど日常シーンでも快適に穿けそうな点も魅力。落ち着いたコーデに仕上がるブラック、ダークブラウンと、コーデを明るく見せてくれそうなナチュラル、ブルーといった色展開です。

こなれ感を意識したモノトーンコーデ

ワイドストレートシルエットのパンツに白のプルオーバーを合わせ、シンプルにまとめたコーデ。ネックウォーマーやバッグなど、ファッション小物はパンツの色と統一して黒をチョイスし、大人っぽいカジュアルスタイルに。@ko.wearさんは「裏起毛でめちゃくちゃ暖かい」「ストレッチ効いて動きやすい」と、おしゃれに決まるだけではないパンツの機能性も絶賛しています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@mhi_7746様、@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ

writer：Hina.W