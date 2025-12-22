保護子猫の坊ちゃんはとにかく「自由奔放」。そして先住猫もタジタジになるほど『猫たらし』なんだとか。たくさん遊んで、たくさん眠って、ほかの猫ちゃんたちとコミュニケーションをとる坊ちゃんの様子に「甘え方が上手」「結構たくましいかも」と、コメントが上がり、記事執筆時点で1.2万再生を超える反響がありました。

【動画：ひとりぼっちで保護された赤ちゃん猫→先住猫たちに近づいて…『100点満点のコミュ力』】

エビフライに大興奮

YouTubeチャンネル「ねこたま庵」に投稿されたのは、保護子猫の坊ちゃんのある日の様子。保護されてから徐々に飼い主さんの後ろを付いて歩くようになった坊ちゃん。この日も飼い主さんの後ろをよちよちと付いてきていたんだそう。

でも、坊ちゃんがなんだか手持ち無沙汰な表情をしていると気づいた飼い主さん。そこで、エビフライの形をしたおもちゃを坊ちゃんに差し出したんだとか。すると水を得た魚のように遊びだした坊ちゃん。噛みついたり、飛びついたり、とにかくダイナミックに一人遊びを始めたんだそう。あまりにも激しく遊んでいて、エビフライが遠くに投げ出されるほどだったのだそうです。

『猫たらし』な子猫

今の今までエビフライで大盛り上がりしていた坊ちゃん。しかし急にエビフライの隣で動きが止まってしまったんだとか。「エビフライに飽きちゃったのかな？」と思った飼い主さんは、別のおもちゃを差し出してみますが、こちらもヒットせず。様子を見ていると、どうやらダイナミックに遊んだ反動で眠くなってしまったよう。うとうとし始めた坊ちゃんは、いそいそと移動を始めたそうです。

行き先は先住猫のプティちゃんの元でした。プティちゃんは普段子猫が寄ってくるのをとても嫌がるのだとか。今回も例によってプティちゃんにくっついて寝ようとする坊ちゃんに向かってうなり声をあげていたんだそう。

しかし、うなり声こそあげるものの、なんだかんだ坊ちゃんの可愛さに丸め込まれてしまった模様。その後少しの間一緒に寝てくれていたんだそうです。この様子に飼い主さんも「珍しい光景です」と驚いていました。

寝方も「自由奔放」

またしばらくして飼い主さんが坊ちゃんの様子を見ると、今度はなんと大きなお口を開けたまま爆睡していたんだとか。舌をしまい忘れるとか、少し歯が見えているなんて言うのはよく聞きますが、大口を開けたまま寝ているなんて、相当リラックスしているのでしょう。たまにモグモグと口を動かす様子は、夢の中でごはんを食べているかのようで頬が緩みます。

お昼寝もしてスッキリした坊ちゃん、その後は先住猫のたこやきくんの傍にくっついてまたしても『猫たらし』なスキルを発揮していたんだとか。人だけでなく、猫までもメロメロにしてしまう坊ちゃんの今後の成長が楽しみでなりません。

とにかく「自由奔放」でいかにも子猫らしい坊ちゃんの『猫たらし』なコミュニケーションスキルを見た視聴者からは「甘え方が上手」「結構たくましいかも」という声が寄せられていました。「ねこたま庵」では、保護猫活動をする飼い主さんとたくさんの猫ちゃんたちの活動の様子を見ることができます。

坊ちゃん、プティちゃん、たこやきくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

