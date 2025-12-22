いいのみーーーーーっけ！！【シャトレーゼ】手土産にしたい♡「箱入りお菓子」

クリスマスやお正月の集まりなど、訪問時に持参する手土産を選ぶなら【シャトレーゼ】の「箱入りお菓子」はいかが？ 今回は、クリスマス限定のお菓子や和の趣あるお菓子、世代を問わず喜ばれそうなお菓子を紹介します。ぜひ参考にしてみて。

プチギフトにおすすめ！ おうちボックス入りお菓子

クリスマスのちょっとしたギフトにおすすめの「Xmas サンタハウスチョコレート」\604（税込）。おうちの形をしたボックスに、クランチチョコやチョコがけサブレなど4種類8個が入っています。サンタやツリーなどクリスマスらしいイラストが可愛らしく、子どもへのプレゼントにもぴったり。窓から中のお菓子がちらっと見えるのもポイントです。

大人っぽいクリスマスデザインのしっとりサブレ

グリーンとレッドのモザイク風デザインが目を引く「Xmasしっとり生チョコサブレ 6枚入」\756（税込）。さりげないクリスマス柄がおしゃれで、プチギフトに喜ばれそう。ミルクとビターの2種類が3枚ずつ入っています。ミルクは個包装もクリスマス柄になっていて、気分が上がりそう。

高級感がすごい！ 栗の和スイーツ

和の趣のある「茨城県産和栗の栗きんとん 6個入」\1,414（税込）。バラでも販売されていますが、箱入りになると高級感がアップ。刻んだ栗を加えているので、食感も楽しめそうです。年配の方への贈り物にもおすすめ。

おしゃれなパッケージのマドレーヌ詰め合わせ

子どもから大人まで幅広い世代に喜ばれそうな「マドレーヌオールドファッション 8個入（チョコ）」\1,231（税込）。レースのようなデザインがおしゃれな箱入りです。個包装になっていて、シェアしやすいのがうれしいポイント。バターとチョコが4個ずつ入っています。12個入もあり、バター8個とチョコ4個がセットで\1,900（税込）。

