猫ちゃんの自由気ままな様子に、「猫を飼うということは、こういうことです」「猫あるあるですねｗ」と共感の声が次々と寄せられています。ある日、猫ちゃんたちに新しいペットハウスをプレゼントした飼い主さん。しかし、猫ちゃんは予想外の行動を見せて…。猫ちゃんの自由奔放な姿は表示回数209万回を突破し、たくさんの人に笑顔を届けています。

【写真：新しいペットハウスを買ってもらった猫→しかし、『向かった先』は…『猫あるある』に共感】

猫ちゃんたちに新しいペットハウスを買ってあげた飼い主さん

自由すぎる猫ちゃんの様子が絶賛されているのは、Xアカウント『猫大学』に投稿されたある日の光景。茶白猫の博士ちゃんの飼い主さんは、この日猫ちゃんたちにとっておきのプレゼントを用意したのだそう。それは、可愛い猫ちゃんのお顔がついたペット用ハウス！

ゆっくりとくつろげるドーム型の天井に、ふかふかのクッション。きっと、猫ちゃんたちも気に入ってくれることでしょう。

そう思った矢先、飼い主さんは猫ちゃんの予想外の行動を目の当たりにすることに。思わず何度も猫ちゃんに「本当にいいの？」と尋ねたくなる、猫ちゃんならではの光景とは…？

『猫あるある』な展開に共感の声続々

猫ちゃんたちに新しいペットハウスをプレゼントした飼い主さん。しかし、博士ちゃんは自由すぎる行動で飼い主さんを戸惑わせることに。その行動とは…ペットハウスが入っていたダンボールの方へ入ってしまったこと！

博士ちゃんは、新しいペットハウスではなく、梱包用のダンボールの方を気に入ってしまったご様子。この光景を見た飼い主さんは、思わず「本当にそっちでいいの？」と何度も博士ちゃんの気持ちを確かめることに。

この光景には、投稿を見た人から「分かります」「あるあるですよね」と次々と共感の声が寄せられることになったそう。自由奔放な猫ちゃんたちに困惑しつつも、そんなマイペースなところが可愛いと思わずにはいられない猫好きさんたちなのでした。

こちらの投稿には、「たぶん、本当にそっちでいいんだろうなぁ…」「どこの猫飼いさんも叫ぶ言葉ですね」「やっぱダンボール最強。タダなのに最強」と、同じ経験をしてきた人たちからコメントが殺到することに。

Xアカウント『猫大学』では、そんな博士ちゃんと兄弟猫ちゃんたちの自由で平和な日常が投稿されています。

博士ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「猫大学」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。