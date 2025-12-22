京都を訪れたドネア、サムライ姿に変身「戦士の精神だ」

ボクシングの元世界5階級王者のノニト・ドネア（フィリピン）は17日、東京・両国国技館でWBA世界バンタム級王者の堤聖也（角海老宝石）と対戦し1-2の判定負けを喫した。そのわずか60時間後、思わぬ姿に“変身”する様子を公開し、ファンの驚きを集めている。

紫色の妖しい光の中で、ドネアが変身したのは刀を携えたサムライ姿。自身のXとインスタグラムに、上半身の着物を脱いで刀を構えたポーズの写真を複数投稿。「キョウト、12月20日土曜日。セイヤとの試合でリングを降りてから、わずか60時間後」とつづった。

さらに「これは衣装ではない。一瞬の演出でもない。これが、ずっと自分の中に宿ってきた『戦士の精神』だ。静かで、規律正しく、決して折れない」「勝っても、負けても、引き分けでも……その心構えは変わらない。やるべき場所に立ち、その道を尊び、そして前進し続ける」と、武士道精神が自身の支えになっていると表明した。日本のファンからも賛辞が集まっている。

「お似合いです」

「リング外でもカッコいいぜ！」

「最近はすぐ帰らずに観光する選手が本当に多いですね」

「無茶苦茶かっこいい。斬られてもいい」

「カッコよすぎる どうぞ日本を楽しんで下さい」

「ドネア様は立派なサムライ」

「かっっっこ良っ！！！ 武士道を感じる」

ドネアは過去にもサムライ姿の写真を公開したことがあり「武士道を極めましたね。礼儀、力、人格 多くの日本人があなたのボクシングを愛し、あなたの人間性を愛しています」という声もあった。



