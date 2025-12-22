¥°¥ëー¥×¤Î¥»¥ó¥¿ー¤¬»×¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡ªNGT48ÂçÄÍ¼·³¤¡¢¥°¥é¥É¥ë´éÉé¤±¤Î¶Ã¤¥·¥ç¥Ã¥ÈÏ¢È¯
¡¡NGT48¡¦ÂçÄÍ¼·³¤¡Ê25¡Ë¤¬2026Ç¯2·î13Æü¤Ë¼«¿È½é¼Ì¿¿½¸¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë´éÉé¤±¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥°¥ëー¥×¤Î¥»¥ó¥¿ー¤òÄ¥¤ë¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤¬»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¸«¤»¤Þ¤¹¡ª
¡¡ÂçÄÍ¤ÏNGT48¤Î2´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£2025Ç¯6·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö´õË¾Îó¼Ö¡×¤Ç¤ÏW¥»¥ó¥¿ー¤Î1¿Í¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ëー¥×¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿åÃå¥«¥Ã¥È¤ä²¹Àô¤Ç¤Î¤·¤É¤±¤Ê¤¤¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¹õ¤ÎÆ©¤±´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ìー¥¹ÃÏ¤Î»Ñ¤Ë¡£¥¢¥¤¥É¥ëÀ¸³è¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤Ç¤â¡Ö¿·¤¿¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤É¤Î°áÁõ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«...¡©¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤Ê¤ß¤ó¤é¤·¤¤¤µËþµÊ¤Ç¤¤ë¤«¤éÁ´Éô¤À¤è～¡×¡ÖÁª¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¤É¤ì¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
