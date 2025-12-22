¿·ÁªÁÈ¤Èµ´¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤ªº×¤êÁû¤®¡ª¡¡Çö¥ß¥å¥é¥¤¥ÖÂè4ÃÆ³«Ëë¡¡ÂçºåÀé½©³Ú¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼Â»Ü
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×100ËüËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡ØÇöºùµ´¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÇöºùµ´¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡ÖÇö¥ß¥å¡×¡Ë¤ÎËÜ¸ø±é¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë ¡ÖHAKU¡¾MYU LIVE¡×¡ÊÇö¥ß¥å¥é¥¤¥Ö¡Ë¤ÎÂè4ÃÆ¤¬¡¢12·î19Æü¤«¤éÅìµþ¡¦Zepp DiverCity¤Ë¤Æ³«Ëë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÉñÂæ¼Ì¿¿¤È¡¢ÅÚÊýºÐ»°Ìò¤Îµ×ÊÝÅÄ½¨ÉÒ¡¢Æ£Æ²Ê¿½õÌò¤ÎÈõ¸ýÍµÂÀ¡¢»³Æî·É½õÌò¤Îµ±ÇÏ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥¤¥Ö·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÇö¥ß¥å¥é¥¤¥ÖÂè4ÃÆ¡¡ÉñÂæ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¸½¥¥ã¥¹¥ÈÂÎÀ©¤Î½¸ÂçÀ®¡¢¿·ÁªÁÈ¤Èµ´¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖHAKU¡¾MYU LIVE¡×
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¿¿²þ »³Æî·É½õ ÊÓ¡×¡Ö¿¿²þ ÅÚÊýºÐ»° ÊÓ¡×¡Ö¿¿²þ Æ£Æ²Ê¿½õ ÊÓ¡×¡¢3¸ø±é¤«¤é¤Î³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ë¹½À®¡¢A¤ÈB¡¢2¤Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¢3¿Í¤ÎÀéÄá¤ä2¿Í¤Î»³Æî·É½õ¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£ËÜ¸ø±é¤Ç¤Î¡ÖÌµÁÐ¡×¤¬º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÎòÂå¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¥²¥¹¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¤ª³Ú¤·¤ß¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î2»þ´Ö30Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çö¥ß¥å¸ø¼°HP¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«Ãæ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢19Æü¤Î½éÆü¸ø±é¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÇöºùµ´¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÄÌ»»250²óÌÜ¤Î¸ø±é¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¤Æ²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤È¤È¤â¤ËµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤ª½Ë¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÂçÀé½©³Ú¤Î12·î28Æü¤ÏLIVEÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÇöºùµ´¡ÙHAKU¡¾MYU LIVE 4¤Ï¡¢Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¤Ë¤Æ12·î27¡¦28Æü³«ºÅ¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ¡¢Èõ¸ý¡¢µ±ÇÏ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÅÚÊýºÐ»°Ìò¡§µ×ÊÝÅÄ½¨ÉÒ
º£²ó¤Î¡ÖLIVE4¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤óLIVE¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¤òÃ©¤ëÎ¹Ï©¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤È¡£LIVE¤Ç¤¢¤êÁí½¸ÊÔ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤´¤È¤ËÆ·¤Î±ü¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ê²ÖÊÛ¤¿¤Á¤¬Á¯ÌÀ¤Ëá´¤ê¡¢Àã²ò¤±¤ÎÀõÇ¬¿§·°¤ë¤¢¤ÎÆü¤ÎÉ÷¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³Æ¡¹¤ÎÇØÃæ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿Âç¤¤Ê¡ÈÀ¿¡É¤½¤ÎÍ¦¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ÏÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»Äø¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²æ¡¹¤ÎÀ¿¤ÎÀÀ¤¤¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡È¤µ¤¯¤é¤Ó¤È¡É¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê°¦¾Î¤¬»÷¹ç¤¦¤ªµÒÍÍÊý¡£Æ±»þ¤ËÂâ»Î¤Ç¤â¤¢¤ë³§ÍÍ¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿¼¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ëý¤Î¤µ¤¯¤é¤Ó¤È¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤¤¤Ä¤â´Ö¶á¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ì¤Ä¤ÎÌç½Ð¤ÎÊª¸ì¡£¥·¥¯¥·¥¯Èá¤·¤¤LIVE¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ ¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¤È³Ú¤·¤¤LIVE¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦³§¤Çºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¤ªµÒÍÍ¡¢Á´¤ÆÂ·¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ100¡ó¤Î¡ÖÇö¥ß¥å¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª
¢£Æ£Æ²Ê¿½õÌò¡§Èõ¸ýÍµÂÀ
3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤ªº×¤ê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¿¿²þ ÅÚÊýÊÓ¡×¡¢¡Ö¿¿²þ Æ£Æ²ÊÓ¡×¡¢¡Ö¿¿²þ »³ÆîÊÓ¡×¤òÃæ¿´¤ËLIVE¤¬¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²û¤«¤·¤¤³Ú¶Ê¤ä¤â¤¦°ìÅÙ´Ñ¤¿¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
±ã¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯ºÇ¸å¤ÎËºÇ¯²ñ¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¤â¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Á´ÎÏ¤Ç²ù¤¤¤Ê¤¯¤ß¤ó¤Ê¶«¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÂÁÈÁ´°÷¤¬Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤Î¤ÇÁ´°÷¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤¸¤ã¡¢¸«¤Æ¤í¤è¡£
¢£»³Æî·É½õÌò¡§µ±ÇÏ
Á°²ó¤Î¡ÖHAKU¡¾MYU LIVE 3¡×¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤«¤é¤Î¡ÖHAKU¡¾MYU LIVE 4¡×¤Ç¤¹¡ª¡¡Á°²ó¤â¿´¤«¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°²ó·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬À¼¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Á°²ó¤ÈÂç¤¤¯°ã¤¦¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¡¢À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤âÁ´ÎÏ¤Ç·Î¸Å¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Á´ÎÏ¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
