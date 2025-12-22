チュート徳井＆桃月なしこW主演『令和に官能小説作ってます』ゲストキャスト解禁 人気官能小説家に男性ブランコ・平井まさあきら
チュートリアルの徳井義実＆桃月なしこがW主演を務めるテレビ大阪ドラマドラマ『令和に官能小説作ってます』（2026年1月7日スタート 毎週水曜 深0：00）のゲストキャストが、このほど解禁された。
【画像】官能小説に対する熱意がつづられたキービジュアル
2026年1月7日から放送開始のドラマ『令和に官能小説作ってます』（毎週水曜 深0：00）フランス書院で実際に起こった話をベースにした小説『令和に官能小説作ってます』（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部）を原案とした、ちょっと淫らで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマ。フランス出版の官能小説編集部をまとめ、穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治役を徳井、マンガ編集者を夢見るも官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろ役を桃月が演じる。
官能小説専門の表紙絵画家・春野日出男役にきたろう、厳しすぎる官能小説の校閲担当・豊原多江役に清宮レイ。「擬音の魔術師」と呼ばれる人気官能小説家・御手洗民生役に平井まさあき（男性ブランコ）。人気作家でインフルエンサーとしても活躍するライル役に三村和敬。編集部へ原稿を持ち込む老翁・柏木役に綾田俊樹。フランス出版のTLコミック編集部編集長・田辺美香役に石山蓮華が決定した。
このほか、エンディングテーマにパスピエの「DOWNTOWN GIRL」が決定した。パスピエは「私たちパスピエは活字も、文学も、どちらも好物です！曲を発表するときには歌と演奏として聴いていただくことはもちろん、歌詞を文字にしたときにも心地よく読めるよう試行錯誤しながら書いています。『DOWNTOWN GIRL』では正しさよりも、ときめきを選ぶためのポップな道標を思い描いていますこの曲が、ドラマにささやかな彩りを添えることができたらうれしいです」とコメントした。
【画像】官能小説に対する熱意がつづられたキービジュアル
2026年1月7日から放送開始のドラマ『令和に官能小説作ってます』（毎週水曜 深0：00）フランス書院で実際に起こった話をベースにした小説『令和に官能小説作ってます』（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部）を原案とした、ちょっと淫らで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマ。フランス出版の官能小説編集部をまとめ、穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治役を徳井、マンガ編集者を夢見るも官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろ役を桃月が演じる。
このほか、エンディングテーマにパスピエの「DOWNTOWN GIRL」が決定した。パスピエは「私たちパスピエは活字も、文学も、どちらも好物です！曲を発表するときには歌と演奏として聴いていただくことはもちろん、歌詞を文字にしたときにも心地よく読めるよう試行錯誤しながら書いています。『DOWNTOWN GIRL』では正しさよりも、ときめきを選ぶためのポップな道標を思い描いていますこの曲が、ドラマにささやかな彩りを添えることができたらうれしいです」とコメントした。