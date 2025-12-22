Juice＝Juice「盛れ！ミ・アモーレ」ダウンロード＆ストリーミング配信決定
Juice＝Juiceの楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」のライブver.と“THE FIRST TAKE”出演時の音源が、23日よりダウンロード＆ストリーミングで配信されることが決定した。
【動画】Juice＝Juice「盛れ！ミ・アモーレ」
現在Juice=Juiceは、新メンバー林仁愛が6月に加入し新体制の11人で活動中。11月19日には、13回目となる日本武道館公演を開催し1万人を動員した。
「盛れ！ミ・アモーレ」は、“隙あらばアモーレを踊りたくなる”ということを略して『隙アモ』という言葉遊びによりファンを中心にSNSで盛り上がり、ノリの良いラテンのリズムに合わせたダンス動画が話題に。今ではファンのみならず、アイドルや著名人が踊ってみた動画が投稿されている。
