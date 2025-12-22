熊本市で去年6月、飲酒運転でバックで逆走して歩行者をはねて死亡させた罪に問われた男の控訴審。福岡高裁は一審の判決を支持し、被告の控訴を棄却しました。

■事故直後の映像には…

去年6月に熊本市で撮影された、事故直後の映像。歩道には黒い車が停車しているのが確認できます。

そして、男が警察官に何かを説明する様子も。男は、元ホストの松本岳被告（25）。酒を飲んで車を運転し、女性をはねて死亡させたとして、危険運転致死傷などの罪に問われています。

22日、福岡高裁で控訴審が開かれ、一審と同様に「危険運転」の成立を認めたのです。

事故当日、何があったのか…。防犯カメラが、その様子をとらえていました。松本被告が運転する黒い車。しかし…同じ道を猛スピードで引き返していきます。映像に映る車は後ろ向き。バックで逆走したのです。

警察によりますと、午前4時15分ごろ。酒を飲んだ状態で熊本市の県道を車で走行していた松本被告。眠気によって前にいたトラックに追突したといいます。

松本被告は、現場から車で逃走。この時、時速およそ70キロから74キロでバックで逆走し、歩道に乗り上げ、知人と歩いていた横田千尋さん（27）をはねたということです。

横田さんは、その場で死亡が確認されました。

■危険運転致死傷罪 適用の判断材料は

裁判の争点は、この“バックでの逆走”が、危険運転致死傷の罪として成立するかどうかでした。

現在、危険運転致死傷罪の適用の判断材料は、飲酒運転の場合、「正常な運転が困難」かどうか。猛スピードの運転の場合は「制御が困難」かどうか、などとなっています。

■今年5月の一審では懲役12年の実刑判決

今年5月の一審では、時速70キロから74キロでのバックでの走行は、「制御が困難」であり、危険運転致死傷罪が成立するとしました。そして、熊本地裁は、懲役12年の実刑判決を言い渡しました。

しかし、弁護側はこの一審の判決を不服として控訴。事故について…。

弁護側

「急なハンドル操作により操縦不能になったもの。直線道路のバックでの70〜74キロの走行は高速ではない」

速度が原因で「制御が困難」になったものではない。そのため、危険運転致死傷罪にはあたらないと主張しました。

■被告側の控訴を棄却

そして22日に迎えた控訴審の判決。懲役12年を言い渡した一審の判決を支持し、被告側の控訴を棄却したのです。

裁判長

「歩道に乗り上げたのは速度が最も関係していて、過失で操縦不能に陥ったことを前提にするのは誤っている」「制御困難な高速度の運転だったと被告人が十分認識していたと、一審の供述から認められる」

判決を受けて、遺族は「様々な感情と思いで毎日たたかっています。今回の判決で一つ区切りをつけ前を向いて生きていこうと思います」とコメントしています。