ヤクルトは２２日、球団の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ホワイトソックス入りが決まった村上宗隆内野手（２５）のインタビュー動画を公開した。

インタビューは１０月２８日に収録されたもので、密着の様子も含めて５２分４８秒。村上のラストイヤーを振り返りながら、メジャー挑戦への思いやキャリアの終わり方にも言及した。

村上は「必死にアメリカで長くプレーすることを目標にしてますけど、最終的には神宮球場でユニホームを脱ぐ時がきたらいいなと想像してますし、このヤクルトという球団が好きなので」と語り、「まずはアメリカでしがみついて、一年でも長く向こうでやることを考えていますし、その時がきたらその時に考えて。気持ちよくユニホームが脱げたらと思います」と理想像を描いた。

ＮＰＢでは三冠王に輝くなど日本球界を代表するスラッガーとなったが、気持ち新たに挑戦。「高校生くらいの気持ちでやらないと。それ以上にやらないと絶対についていけないので。またゼロから築きあげて。経験はプラスになってますが、肩書は捨てていかないとダメだと思っています。つかみ取るしかない」と意気込んだ。

村上はホワイトソックスと２年３４００万ドル（約５３億４０００万円）で合意。背番号は「５」に決まった。