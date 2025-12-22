³èÆ°ºÆ³«¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¡¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÍ¥¤·¤¤¿Í¡×ÃçÎÉ¤·¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ËÂç´¶·ã¡ÖÎÞ¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ÃçÎÉ¤·¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ËÂç´î¤Ó¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥ï¤ÎÂç¹¥Êª¤ò¤¿¤é¤Õ¤¯»ý¤Ã¤ÆÆ»¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¡¢ö¡ô¤¦¤ì¤·¤¹¤®¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¡ÖI'm donut¡©¡×¤È¡ÖÅ·ÇÏ¡×¤Î¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¤¬º¹¤·Æþ¤ì¤é¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£
¡¡º¹¤·Æþ¤ì¤Î¼ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ç¡¢¡Ö°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¡¥Û¥ó¥È¤ËÍ¥¤·¤¤¿Í¤À¤ç¡ª¤¦¤ì¤·¤£¤Ê¤¡¡ª¡ªÎÞ¤Ç¥¨¥ë¥Ü¡¼¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤Îµ¤¸¯¤¤¤ËÂç´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÙ¹ïÊÊ¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ç¡¢ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¤â¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ò¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¾·¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£