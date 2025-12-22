贅沢気分を楽しむ♡おつまみに選びたいポテトチップス新作

いつものおつまみを、ほんの少し贅沢に楽しみたい夜に。湖池屋の「ニッチリッチ」から、素材の組み合わせにこだわった新作ポテトチップスが登場します。高級食材を使った奥深い味わいは、お酒とともに味わいたい大人のための一品。非日常感を演出してくれるリッチなフレーバーで、年末年始や特別なひとときを彩ってくれます♡

ニッチリッチが叶える贅沢な食べ合わせ

「ニッチリッチ」は、とっておきの素材同士を掛け合わせることで生まれる、奥深い味わいが魅力のポテトチップスブランド。

定番スナックとは一線を画す、堅めに揚げたチップスと濃厚な旨みが重なり、噛むほどに広がるマリアージュを楽しめます。お酒を嗜む時間に寄り添う、“知る人ぞ知る”贅沢感が詰まっています。

発売日：2025年12月22日（月）

販売先：全国コンビニエンスストアから順次販売開始

トリュフとフォアグラの濃密さ

「ニッチリッチトリュフとフォアグラ」は、芳醇なトリュフの香りと、黒毛和牛の旨みが際立つ濃密なフォアグラをイメージした味わい。口に入れた瞬間から広がるコクと香りが、ワインや洋酒と好相性です。

ひと口ごとに満足感が高まり、つい手が止まらなくなるやみつき感を楽しめます。

伊勢海老と雲丹のご褒美感

「ニッチリッチ伊勢海老と雲丹」は、伊勢海老の旨みと雲丹のまろやかな甘みを重ねた、濃密で香ばしい仕上がり。海の幸ならではの深いコクが広がり、日本酒やシャンパンなどとも相性抜群です。

特別な夜のおつまみとして、食卓に華を添えてくれます。

大人時間を満たす極上ポテチ

ちょっと贅沢なお酒や料理を楽しみたくなる季節にぴったりな「ニッチリッチ」のポテトチップス。高級食材を組み合わせた奥深い味わいは、いつものおつまみ時間を格上げしてくれます。特別な日も、何気ない夜も、自分へのご褒美に選びたい一袋。大人のための至福のひとときを、ぜひ味わってみてください♡