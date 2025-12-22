【ハリー・ポッター】「ロン・ウィーズリー」を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「濱田岳」、1位は？
All About ニュース編集部は11月18〜20日、全国の10〜70代の男女300人を対象に『ハリー・ポッター』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「ロン・ウィーズリーを演じてほしい日本人俳優」ランキングを紹介します。
主人公ハリー・ポッターの親友であるロン・ウィーズリーは、魔法使いの大家族ウィーズリー家の末息子。赤毛とそばかすが特徴的で、ユーモアがありながらも時に劣等感に悩む親しみやすいキャラクターです。
※すでに日本でも舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』として実写化されていますが、本アンケートは「もし新たなキャストで映像作品として実写化するなら？」という仮定に基づき実施しました
【6位までのランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、濱田岳さんです。
現在37歳の濱田さんは、1998年に俳優デビュー。ドラマ『3年B組金八先生』（TBS系）や主演映画『アヒルと鴨のコインロッカー』などで注目を浴び、その後も数々の作品に起用されています。2026年1月にNetflixで配信される映画『教場 Reunion』にも出演。コメディーからシリアスまで幅広い演技力と、温かみのある人柄が魅力です。
アンケート回答では、「笑えるキャラがうまい」（10代女性／鳥取県）、「元の映画の俳優と雰囲気が似ているからです」（30代女性／神奈川県）、「バイプレイヤーとしてうまく演じてくれそうだから」（60代男性／東京都）、「コミカルで誠実な演技が上手そうだから」（30代女性／石川県）などのコメントが集まりました。
1位に輝いたのは、鈴木福さんでした。
2004年生まれの鈴木さんは、子役時代からドラマや映画に出演。2011年に出演したドラマ『マルモのおきて』（フジテレビ系）は日本中でブームを巻き起こしました。2022年の映画『少年と戦車』では主演に抜てき。2026年4月スタートのドラマ『惡の華』（テレビ東京）でも主人公の春日高男として出演予定です。鈴木さんの親しみやすいキャラクター性と、年齢を重ねるごとに増す演技力は、ロンを演じるのにぴったりでしょう。
回答者からは、「醸し出ている雰囲気がピッタリかなと思いました」（50代女性／兵庫県）、「最近の鈴木福さんはかっこよくなっていますが、純粋そうなところが残っているので」（40代女性／東京都）、「明るさとコミカルさのバランスが良く、ムードメーカー的な役が似合いそうだと思ったため」（30代女性／福井県）、「のんびりやさんかつ色々な事に振り回される役が似合う」（40代女性／茨城県）などの理由があがりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
主人公ハリー・ポッターの親友であるロン・ウィーズリーは、魔法使いの大家族ウィーズリー家の末息子。赤毛とそばかすが特徴的で、ユーモアがありながらも時に劣等感に悩む親しみやすいキャラクターです。
【6位までのランキング結果を見る】
2位：濱田岳／15票
2位に選ばれたのは、濱田岳さんです。
現在37歳の濱田さんは、1998年に俳優デビュー。ドラマ『3年B組金八先生』（TBS系）や主演映画『アヒルと鴨のコインロッカー』などで注目を浴び、その後も数々の作品に起用されています。2026年1月にNetflixで配信される映画『教場 Reunion』にも出演。コメディーからシリアスまで幅広い演技力と、温かみのある人柄が魅力です。
アンケート回答では、「笑えるキャラがうまい」（10代女性／鳥取県）、「元の映画の俳優と雰囲気が似ているからです」（30代女性／神奈川県）、「バイプレイヤーとしてうまく演じてくれそうだから」（60代男性／東京都）、「コミカルで誠実な演技が上手そうだから」（30代女性／石川県）などのコメントが集まりました。
1位：鈴木福／20票
1位に輝いたのは、鈴木福さんでした。
2004年生まれの鈴木さんは、子役時代からドラマや映画に出演。2011年に出演したドラマ『マルモのおきて』（フジテレビ系）は日本中でブームを巻き起こしました。2022年の映画『少年と戦車』では主演に抜てき。2026年4月スタートのドラマ『惡の華』（テレビ東京）でも主人公の春日高男として出演予定です。鈴木さんの親しみやすいキャラクター性と、年齢を重ねるごとに増す演技力は、ロンを演じるのにぴったりでしょう。
回答者からは、「醸し出ている雰囲気がピッタリかなと思いました」（50代女性／兵庫県）、「最近の鈴木福さんはかっこよくなっていますが、純粋そうなところが残っているので」（40代女性／東京都）、「明るさとコミカルさのバランスが良く、ムードメーカー的な役が似合いそうだと思ったため」（30代女性／福井県）、「のんびりやさんかつ色々な事に振り回される役が似合う」（40代女性／茨城県）などの理由があがりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)