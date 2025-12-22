「やっぱりaikoが傷ついてしまった。。。」aiko、グッズ不具合を謝罪「悲しいです本当にごめんなさい」
歌手のaikoさんは12月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ほんまにごめんなさい」と謝罪しました。
【投稿】aikoの謝罪
ファンからは「やっぱりaikoが傷ついてしまった。。。不良品があったらaikoにリプせずに公式ページに問い合わせするのが当たり前なのに、なぜ彼女に矢を向けるのかな」「aikoが謝らなくて大丈夫だよ」「こんな気にかけてくれるアーティストさん、なかなか、いないですよ」「謝らないでね！！悲しくならないでね！！」「真摯な対応いつもありがとう」「aikoの悲しそうなポストは辛くなる」「逃さず気にかけてくれる、aikoは優しい」と、温かい声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【投稿】aikoの謝罪
「真摯な対応いつもありがとう」aikoさんは「LLP24.9グッズのブルゾンに不具合があると言う投稿を何通か読みました。頑張って作ったのにどこでこうなってしまったのか悲しいです本当にごめんなさい。このポストを見て該当する方がいたらBabyPeenatsにお問い合わせしていただけないでしょうか。ほんまにごめんなさい」と謝罪。ファンクラブの問い合わせフォームのリンクも添えています。
「FNS歌謡祭」10日には「FNS歌謡祭 シネマを歌いましたーー！！！本当にありがとうございました」とつづり、鏡越しの自撮りショットなどを公開したaikoさん。とてもかわいらしいです。今回の件で落ち込まず、また元気な姿を見せてほしいですね。
(文:多町野 望)