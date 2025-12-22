1人暮らしで住みたいと思う「阪急電鉄の駅」ランキング！2位「神戸三宮」を抑えた1位は？【2025年調査】
年末が近づき、進学や就職・転勤などで新生活を考える人も多い時期。特にアクセスや生活利便性が重視される「1人暮らしに向いている街」はどこなのでしょうか？
All About ニュース編集部は12月11〜12日、全国10〜70代の男女250人を対象に「阪急電鉄」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、1人暮らしで住みたいと思う阪急電鉄の駅を紹介します！
回答者からは「都会でありながら大阪梅田ほど人混みは少なそうで生活がしやすそうなため」（40代男性／東京都）、「三宮は神戸の中心街にあります。利便性が非常に良いです」（60代男性／福井県）、「大きい駅の近くに住みたくて、そうすると西宮北口が一番住みやすそうだから」（30代女性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「乗り換えが便利でお店も多く、残業してもすぐ帰れて生活がしやすそうだからです」（30代女性／大阪府）、「大阪の中心地。買い物・飲食・娯楽は困らないし、家賃高めだが、通勤・通学には最適です」（20代男性／福井県）、「治安もよく、商業施設隣接。1本で梅田に行ける」（30代女性／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
