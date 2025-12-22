¡Ú¥»¥Ö¥ó¡Û2025Ç¯¤ËÇä¤ì¤¿¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤Ï¡© º£Ç¯ÃíÎÏ¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò10Ç¯°Ê¾å¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÆ°¸þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤«¤òÃ´Åö¼Ô¤Ë¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª2024Ç¯¤ËÇä¤ì¤¿¡Ö¥»¥Ö¥ó¤Î¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×
º£Ç¯¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï4·î¤È9·î¤Î2²ó¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¤Î¥À¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
9·î¼Â»Ü¤Î¤È¤¤Ï¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇ»¸ü¥Ð¥Ë¥é¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥·¥å¡¼¡×¡ÖÇ»¸ü¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î¥¨¥¯¥ì¥¢¡×¤È¶¦¤Ë¡¢3ÉÊÆ±»þ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥À¥Ö¥ë¤ÇÆþ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡õ¥Û¥¤¥Ã¥×¥·¥å¡¼¡×°Ê¹ß¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2017Ç¯¤«¤é¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¿Ê²½¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢2025Ç¯4·î¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë»þ¤Ë¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤éÌó4½µ´Ö¤ÇÎß·×ÈÎÇä¿ô¤¬500Ëü¿©¤òÆÍÇË¡£¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à»ÈÍÑ¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à»Ë¾å¡¢ÎòÂåºÇ¹âÈÎÇä¿ô¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Æý¸¶ÎÁ¤Î°ìÉô¤òÊÑ¹¹¡£¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤µ¤é¤Ë¥ß¥ë¥¡¼¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë²þÎÉ¤·¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ê¤é¤«¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸ý¤É¤±¤Î¤è¤¤¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤é¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¾¦ÉÊ¤Î²¡¾å¤²¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢2025Ç¯¤ÏÍÎ²Û»Ò¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥¤¡¼¥ÄÁ´ÂÎ¤ÎÈÎÇä¤Ï¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÃ´Åö¼Ô¡Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎÁÇºà¤äµ¨Àá¤ÎÁÇºà¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥§¥¢¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2025Ç¯ÅÙ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥§¥¢¤ò¼Â»Ü¡£Ãæ¤Ç¤â11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖTEA¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖÎø¤¹¤ëTEA PARTY¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
Âè1ÃÆ¤Î¡Ö¹ÈÃã¤ËÎø¤¹¤ëTEA PARTY¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ÈÃã¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥ß¥ë¥¯¤Î´Å¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡¢¤É¤é¾Æ¤¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Î4ÉÊ¤òÈ¯Çä¡£
Âè2ÃÆ¤Î¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã¤ËÎø¤¹¤ë TEA PARTY¡×¤Ç¤Ï¡¢½©Åß¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤¿¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¢¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Î3ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥Á¥ë¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÎ®¹Ô¤ä¼ã¼Ô¼õ¤±¤òÁÀ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤è¤ê¤â¡¢¡ÖËõÃã¡×¤ä¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤ÉÔÊÑ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤ËÉ®¼Ô¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¡ÖÎø¤¹¤ëTEA PARTY¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¹¶¤á¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖTEA¡×¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²Æ¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ7·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¡Ö±ö¥Ð¥Ë¥é¡×¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¤ä¤äÀí¤Ã¤¿ÀÚ¤ê¸ý¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿·¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤Û¤«¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÆ±ÍÍ¡¢¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¡×¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤â³èÈ¯¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£6·î¤Ë¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¯¥í¥Ã¥¡¼¡×¡Ê¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤È¥¯¥Ã¥¡¼¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡Ë¤ä¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¡¼¡×¡Ê¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¤È¥¯¥Ã¥¡¼¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤â¤Þ¤µ¤ËÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ÎËá¤¹þ¤ß¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢2026Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç»ä¤¿¤Á¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¢§ºûÌÚ Íý·Ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
°û¿©¶È³¦»ï¤ÎÊÔ½¸¤ò·Ð¤Æ¡¢2007Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£ÀìÌç»ïÊÔ½¸¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿©¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤àÆü¾ïÅª¤Ê¥°¥ë¥á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯È¯¿®Ãæ¡£All About ¤ª¤¦¤Á¥°¥ë¥á¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:ºûÌÚ Íý·Ã¡Ê¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª2024Ç¯¤ËÇä¤ì¤¿¡Ö¥»¥Ö¥ó¤Î¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×
¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡õ¥Û¥¤¥Ã¥×¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÇÀä¹¥Ä´¡ª
º£Ç¯¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï4·î¤È9·î¤Î2²ó¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¤Î¥À¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡¢¥»¥Ö¥ó¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾¦ÉÊ
¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥À¥Ö¥ë¤ÇÆþ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡õ¥Û¥¤¥Ã¥×¥·¥å¡¼¡×°Ê¹ß¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2017Ç¯¤«¤é¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¿Ê²½¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢2025Ç¯4·î¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë»þ¤Ë¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤éÌó4½µ´Ö¤ÇÎß·×ÈÎÇä¿ô¤¬500Ëü¿©¤òÆÍÇË¡£¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à»ÈÍÑ¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à»Ë¾å¡¢ÎòÂåºÇ¹âÈÎÇä¿ô¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Æý¸¶ÎÁ¤Î°ìÉô¤òÊÑ¹¹¡£¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤µ¤é¤Ë¥ß¥ë¥¡¼¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë²þÎÉ¤·¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ê¤é¤«¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸ý¤É¤±¤Î¤è¤¤¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤é¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¾¦ÉÊ¤Î²¡¾å¤²¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢2025Ç¯¤ÏÍÎ²Û»Ò¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥¤¡¼¥ÄÁ´ÂÎ¤ÎÈÎÇä¤Ï¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÃ´Åö¼Ô¡Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡ÖTEA¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖÎø¤¹¤ëTEA PARTY¡×¥·¥ê¡¼¥º
¶áÇ¯¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎÁÇºà¤äµ¨Àá¤ÎÁÇºà¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥§¥¢¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2025Ç¯ÅÙ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥§¥¢¤ò¼Â»Ü¡£Ãæ¤Ç¤â11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖTEA¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖÎø¤¹¤ëTEA PARTY¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
Âè1ÃÆ¤Î¡Ö¹ÈÃã¤ËÎø¤¹¤ëTEA PARTY¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ÈÃã¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥ß¥ë¥¯¤Î´Å¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡¢¤É¤é¾Æ¤¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Î4ÉÊ¤òÈ¯Çä¡£
Âè2ÃÆ¤Î¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã¤ËÎø¤¹¤ë TEA PARTY¡×¤Ç¤Ï¡¢½©Åß¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤¿¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¢¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Î3ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã¼Ô¤ä½÷À¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¾¦ÉÊ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥Á¥ë¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÎ®¹Ô¤ä¼ã¼Ô¼õ¤±¤òÁÀ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤è¤ê¤â¡¢¡ÖËõÃã¡×¤ä¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤ÉÔÊÑ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤ËÉ®¼Ô¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¡ÖÎø¤¹¤ëTEA PARTY¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¹¶¤á¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖTEA¡×¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²Æ¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ7·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¡Ö±ö¥Ð¥Ë¥é¡×¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¤ä¤äÀí¤Ã¤¿ÀÚ¤ê¸ý¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿·¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤Û¤«¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÆ±ÍÍ¡¢¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¡×¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤â³èÈ¯¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£6·î¤Ë¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¯¥í¥Ã¥¡¼¡×¡Ê¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤È¥¯¥Ã¥¡¼¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡Ë¤ä¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¡¼¡×¡Ê¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¤È¥¯¥Ã¥¡¼¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤Ë´üÂÔ¡ª2026Ç¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ´Åö¼Ô¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø»Ô¾ì¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä³«È¯¡Ù¤È¡¢¡Ø¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ä³Ú¤·¤µ¤ÎÍ×ÁÇ¤â´Þ¤á¤¿ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡Ù¤Î2¼´¤Ç¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤â¤Þ¤µ¤ËÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ÎËá¤¹þ¤ß¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢2026Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç»ä¤¿¤Á¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¢§ºûÌÚ Íý·Ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
°û¿©¶È³¦»ï¤ÎÊÔ½¸¤ò·Ð¤Æ¡¢2007Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£ÀìÌç»ïÊÔ½¸¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿©¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤àÆü¾ïÅª¤Ê¥°¥ë¥á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯È¯¿®Ãæ¡£All About ¤ª¤¦¤Á¥°¥ë¥á¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:ºûÌÚ Íý·Ã¡Ê¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)