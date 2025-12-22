Ankerのモバイルバッテリー41万台超が事故につながる恐れあり。年末にチェックしておきたいリコール情報
アンカー・ジャパンは、6月26日よりモバイルバッテリーのリコールを開始しました。製造工程での不適切な部材使用により、事故が発生する可能性があるためです。安全のため、対象製品を持っている人は使用を中止し、速やかに回収・交換の手続きを行う必要があります。
【画像】10秒で分かるリコールまとめ
1. Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W)：ブラック、パープル、ホワイト、ピンク、ブルーの5色が対象です。型番が「A1257」で始まる製品を持っている人は、さらにシリアルナンバーを確認してください。
2. Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 7.5W, Stand)：ブラック、ホワイト、パープルの3色が対象で、型番は「A1652」から始まります。
これらの製品は2023年12月〜2025年6月まで販売され、合計41万台を超えています。まずは本体の表記を確認し、自身が使用しているモデルが該当するかどうかをチェックすることが重要です。
対象製品を持っている場合は、土日祝を除く9〜17時まで営業中の受付窓口または24時間対応のオンラインフォームから手続きを行ってください。(文:All About ニュース編集部)
対象製品の確認方法と詳細リコールの対象となっているのは、以下の2機種です。
リコールの理由と交換の手続きリコールの理由は、セル製造サプライヤーによる不適切な部材の使用が見つかり、事故につながる恐れがあるためです。対策として、事業者は製品の「回収および交換」を行っています。
