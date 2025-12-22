º´Æ£²ÂÊæ¤¬SKE48¤ÎW¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½µ¥×¥ìÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é ¡Ø¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÂÎ·Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿º´Æ£²ÂÊæ
º£Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿SKE48ºÇ¿·35th¥·¥ó¥°¥ë¡ØKarma¡Ù¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º´Æ£²ÂÊæ¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤«¤Û¡Ë¤¬¡¢12·î22Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤1¡¦2¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚºÇ¶á¤ÏÅù¿ÈÂç¤Î»ä¤¬¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Û
¡½¡½Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
º´Æ£¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¼«Á³ÂÎ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£Ç¯¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ºÆÊÔÀ®¤µ¤ì¤Æ¡¢K¶¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¡ÖËÍ¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë²ÂÊæ¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡¢Åù¿ÈÂç¤Î»ä¤¬¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£
¡½¡½¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
º´Æ£¡¡¥Í¥¤¥ë¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢È±¤â°Å¤¯¤·¤Æ¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡£¤¢¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¡Ö²ÂÊæ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÂÎ·Á¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ØKarma¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎW¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
º´Æ£¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä°®¼ê²ñ¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
º´Æ£¡¡º£¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³Ð¤¨¤ÆÍÙ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤Èº´Æ£²ÂÊæ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÆÃÊÌ¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏW¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤ÏàÃ±ÆÈ¥»¥ó¥¿¡¼á¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Äü¤á¤º´èÄ¥¤êÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½µ¥×¥ì¤Ë¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
º´Æ£¡¡¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë2Ç¯´Ö¤À¤±Âç³Ø¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Â´¶È¤·¤Æ¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÄÌ¤¦»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ËÁ´Éô¤«¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ï¤É¤¦¡©
º´Æ£¡¡³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï·à¾ì¸ø±é¤Î¸å¤Ë¤´¤Ï¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢½ªÅÅ¤¬Áá¤¤¤«¤é¤¹¤°µ¢¤é¤Ê¤¤ã¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤·¡£¥Ò¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÃ¯¤«Í¶¤¨¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2026Ç¯2·î¤Ë¤ÏSKE48¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø¿ä¤·¤¬ÉðÆ»´Û¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»à¤Ì¡Ù¤Ë½Ð¤Þ¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡¡ÉñÂæ¤Ï¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¥³¤¬½Ð¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤·¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµ¤»ý¤Á¤¸¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âÌòÊÁ¤«¤é¡¢»ä¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£
¡½¡½¤É¤ó¤ÊÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡¸Þ½½Íò¤ì¤ª¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¡£¸µ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏÃ¼¤Ã¤³¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£º£¤Î»ä¤Ë¶á¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤À¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ë´¶³Ð¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¿·¤¿¤Êº´Æ£²ÂÊæ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£26Ç¯¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¡©
º´Æ£¡¡º£Ç¯¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤»¤º¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï³°»Å»ö¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢»ä¤ÏSKE48¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤ÏSKE48¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éº´Æ£²ÂÊæ¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤â³ÎÎ©¤Ç¤¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º´Æ£¡¡¿´Îî·Ï¤È²½¾ÑÉÊ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ª»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½²½¾ÑÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÍý·Ï¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
º´Æ£¡¡º£¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·Á¤Ë¤¹¤Ù¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ Cory Williams¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¿·°æÍ´Èþ»Ò
¡üº´Æ£²ÂÊæ¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤«¤Û¡Ë¡¡
1997Ç¯5·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹160Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
nickname¡á¤µ¤È¤«¤Û¡¡
¼ñÌ£¡áTikTok¡¡
SKE48 TeamK¶½êÂ°¡¡
¡ûW¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°ì³Ñ¤òÌ³¤á¤ëSKE48 35th¥·¥ó¥°¥ë¡ØKarma¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¡¡
¸ø¼°X¡Ú@BCNOkaho¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@biosato_3¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@bcnokaho¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿¸åÌî½çÌé