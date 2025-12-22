横浜で『エヴァンゲリオン』30周年コラボカフェ開催へ！ 名シーンを再現したメニュー＆オリジナルグッズを提供
『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念したコラボカフェ「EVANGELIONシリーズ30周年×YOKOHAMAコラボカフェ in Cafe Fan Base」が、2026年1月16日（金）から2月26日（木）までの期間、神奈川・横浜市みなとみらいにあるランドマークプラザ5階「Cafe Fan Base」で開催される。
【写真】作品の世界観をイメージ！ コラボメニュー＆グッズ一覧
■各種特典も用意
今回開催されるコラボカフェは、『エヴァンゲリオン』に登場するシーンを表現した限定メニューや、パイロットたちのデフォルメイラストを使用した横浜ならではのオリジナルグッズがそろう期間限定カフェ。
コラボメニューは、2号機と第7の使徒の戦闘シーンや、初号機がA．T．フィールドをこじ開けようとする場面をイメージしたフード3種と、ゲンドウがゼーレと会議をする姿を表現したケーキなどのデザート4種がそろう。
またドリンクは、シンジやレイをはじめとするパイロットたちに加え、ミサトや加持をモチーフとした全7種を展開。ドリンクを1点注文するごとに、オリジナルコースターがランダムで1枚プレゼントされる。
さらに併設ショップでは、「アクリルフィギュア」、「SNS風クリアスナップ」、「マイクロファイバータオル」といった、オリジナルグッズ＆『エヴァンゲリオン』シリーズの商品を販売。1会計2200円（税込）以上の購入で、ポストカードが1枚もらえる特典も用意される。
なお、カフェの利用は事前予約が推奨されており、公式サイトで受付中。予約者には来店特典として、1席につき1つキャラメルポップコーンを提供予定だ。
