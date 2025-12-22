DeNAから海外フリーエージェント（FA）権を行使して西武に移籍した桑原将志外野手（32）が22日、埼玉県所沢市の球団施設で入団会見した。「環境を変えることで野球人、人間としての深みを増したい」と決断の理由を語った。

年俸2億円プラス出来高払いの複数年契約での加入。背番号7は交渉の席で提示された。元監督の松井稼頭央、石毛宏典ら球団を代表する名選手がつけた「7」にも西武の熱意を感じたという熱血漢は「心にグサッと刺さった」と振り返った。

本拠地ベルーナドームでのプレーも心待ちにした。「暑さが有名だと思う。でも僕の熱さがあれば吹き飛ぶんじゃないかな」。さらに「（暑さは）全く問題ない。逆に『だから行きたい』と思いました」と決断の理由の一つにまで挙げた。

「酷暑OK」の姿勢には桑原のプロ哲学が詰まっていた。「プロである以上、環境のせいにして自分のパフォーマンスが出せない、結果を残せないというのは、言い訳でしかない。そこでどうするかだと思う」と力説した。

DeNAで守った中堅は西川が起用される方針で、右翼か左翼を託される見通しだ。「任されたところで自分の役割を果たしたい。とにかくたくさん試合に出て、勝ちにこだわって気持ち一つに頑張っていきたい」。ガッツマンは熱く語った。（上岡真里江）