11人組ガールズグループ「ME:I」のメンバー4人が12月末をもって活動を終了することが分かりました。

【映像】ME:I 公式サイトにて活動終了を発表

2025年12月22日、「ME:I」はグループの公式サイトで、「このたび、COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAは、2025年12月31日をもちまして、株式会社LAPONE GIRLSとの専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了いたしますことを、ご報告申し上げます。日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。活動に尽力してくださったCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAに心より感謝申し上げます。今後も変わらぬご支援を賜れますよう、心よりお願い申し上げます。」とコメントしました。

COCOROさんは3月29日に体調不良、RANさんは7月1日に精神的疲弊、SHIZUKUさんは10月15日に、兄弟分にあたる男性アイドルグループ「JO1」の大平祥生さんとの交際が報じられ、活動休止を発表していました。KOKONAさんは12月14日に行われた、全国ツアーの最終公演に出演していました。（『ABEMA NEWS』より）