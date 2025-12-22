2025Ç¯12·î¡Á2026Ç¯1·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î±¿Àª¡Ö»ÍÃì¿äÌ¿¡×1·îÀ¸¤Þ¤ì¡Ê1·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Á2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿µ¤¤Ï¡©
¥é¥¸¥ªÈ¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Ë¥å¡¼¥¹¡õ¥³¥é¥à¡ÖTOKYO FM¡Ü¡×¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÀê¤¤µ»ö¡Ö2025Ç¯12·î¤Î±¿Àª¡×¡Ê¡Á2026Ç¯1·î5Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£¡Ö»ÍÃì¿äÌ¿¡×¤ÇÀê¤¦2025Ç¯12·î¤Î±¿Àª¤Ï¡Ä¡Ä¡© »ÍÃì¿äÌ¿¡¦»»Ì¿³Ø¡¦¶åÀ±µ¤³Ø¤Ê¤É¤ÎÅìÍÎÀê½Ñ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞÀê¤¤´Û¥»¥ì¡¼¥ÍÂåÉ½¡¦Àê¤¤»Õ¤Î¿å¿¹ÂÀÍÛ¡Ê¤ß¤º¤â¤ê¡¦¤¿¤¤¤è¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢1·îÀ¸¤Þ¤ì¡Ê1·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Á2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ´ÂÎ±¿¡¦Îø°¦±¿¤Ê¤É¤òÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡1·îÀ¸¤Þ¤ì¡Ê1·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Á2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
12·î¤Ï³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿»É·ãÅª¤Ê1¥õ·î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤«¤é¤Î´üÂÔ¤ÈÀÕÇ¤¤¬Áý¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡£ »×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë°Å¼¨¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÏ¤ÇÌäÂê¤ò¹îÉþ¤·¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤òÆ³¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Îø°¦ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Ï°ÛÀ¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¡¢À¿¼Â¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ËÎø°¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆÈ¿È¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Â¿Ë»¤µ¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´¶¾ð¤òÅ¬ÅÙ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢½¼¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ12·î¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£´Æ½¤¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡§¿å¿¹ÂÀÍÛ¡Ê¤ß¤º¤â¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¡Ë
Àê¤¤´Û¥»¥ì¡¼¥ÍÂåÉ½¡£10Âå¤«¤éÀê¤¤¤Î¸¦µæ¤È¼ÂÀê¤ò½Å¤Í¡¢´ÕÄê¿ô¤Ï±ä¤Ù25,000¿Í°Ê¾å¡£Àê¤¤¤ÎÃÎ¼±¤ÏÉý¹¤¯¡¢ÅìÍÎ¡¦À¾ÍÎ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀê½Ñ¤ò½¤ÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Ï·ÝÇ½¿Í¡¢·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¸¦µæ¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ò»ý¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢Àê¤¤»Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÁ©·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÀê¤¤¤ÎÉý¹¤¤ÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀê¤¤»Õ¤òÂ¿¿ô°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
