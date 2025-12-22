俳優の広末涼子さん（45）が静岡県掛川市内の新東名高速で起こした事故をめぐり、静岡地検が過失運転傷害の罪で広末さんを略式起訴したことを受け、所属事務所が22日にコメントを発表しました。

＜所属事務所のコメント全文＞

関係各位

広末涼子に関する一連の刑事手続きにつきまして、弁護人よりご報告申し上げている通り、関係当局による判断が示されました。

この間、本件により、被害に遭われた方々をはじめ、多くの関係者の皆様、そして日頃より応援してくださっている皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことにつき、所属会社としても改めて深くお詫び申し上げます。

また、そのような状況の中にありながらも、変わらず温かいお言葉やご理解をお寄せくださったファンの皆様、ならびに関係各所の皆様に対し、心より御礼申し上げます。

本人は、今回の事態を重く受け止め、弁護人のコメントにもあります通り、自らの行為に真摯に向き合い、心身の状態についても、医師の指導を受けながら、日常生活を含め、慎重に整えていくことを最優先としております。

当社といたしましても、本人のそうした姿勢を尊重し、関係各位のご理解を得ながら、今後については拙速な判断を避け、一つひとつ丁寧に対応してまいる所存です。

引き続き、温かく見守っていただけましたら幸いです。

2025年12月22日株式会社R.H