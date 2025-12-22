元KAT-TUNで俳優で歌手の亀梨和也（39）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。都内で行われているクリスマスマーケットで中丸雄一（42）と再会したことを報告し、注目を集めている。

初めてクリスマスマーケットを訪れたという亀梨。スタッフから「中丸さんがいます」と伝え聞くと、「え?偶然?」と自然と笑顔に。「おい！おい！何してんだよ」とマスクにキャップ姿の中丸を発見し、呼び止めた。

中丸は「YouTube?」と冷静に返すも、「（カメラ）回したいんだけど」とバッグからカメラを取り出し、すぐに撮影をスタート。「いや、面白すぎでしょ」と驚いた様子だった。中丸もYouTubeの撮影でクリスマスマーケットを訪れており、「来年のチャンネル運営どうするかっていう打ち合わせ終わって…」とリアルな会話を披露した。

「元気？あの日以来だよね」と亀梨。11月8日に行われたKAT-TUNのラストコンサート以来の再会であることを明かした。「どっかで何かできたらいいねって言ってたけど、まさかこんな偶然の」と続けると、中丸も「もっとちゃんと撮りたいよね」と“再共演”を約束した。

「よいお年を」と別れた後も、亀梨は「クリスマスの奇跡」と中丸との偶然の再会に興奮を隠せなかった。