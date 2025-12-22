俳優の中村雅俊（74）が20日放送の、テレビ大阪「大阪おっさんぽ 2時間スペシャル」に出演。1977年に結婚した女優・五十嵐淳子に一目ぼれしたと明かした。

中村と五十嵐は1975年放送の日本テレビ系ドラマ「俺たちの勲章」で共演、77年に結婚した。

中村は「すぐに好きになりました」と一目ぼれだったと照れ笑いを見せた。

同ドラマは中村と松田優作さんのダブル主演。「2人でいて、今度のゲスト主役はこの方ですって」と、スタッフから五十嵐を紹介されたという。今なら、愛想よくあいさつをするが、「当時50年以上前の俺たちといったら、結構ツッパっていて、松田優作さんもそうですけど、“よろしくお願いします！”って言ったら」ちょっと手を上げるぐらいの返ししかせず、「あいさつが終わって、いなくなってから“かわいい！”って」と明かした。

中村は1974年にデビューし、その1年後には交際開始。75年には人気ドラマ「俺たちの旅」が始まったが「その間ずっと彼女と付き合っていて。『俺たちの旅』が終わって、彼女と結婚しました」と語った。

当時大人気だった中村だけに「ずいぶん反対されたんですけど。世の中のあの頃の風潮としては、結婚すると人気が落ちて仕事がなくなるから、やめなさいって。ファンの人たちも裏切り者って」と言い、テロップでファンクラブ会員数1万人から1800人にと説明されていた。

中村は1977年に女優の五十嵐淳子と結婚。1男3女と4人の子供をもうける。三女でモデルの中村里砂。