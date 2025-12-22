卓球女子の大藤沙月（２１）＝ミキハウス＝が２２日、来年１月の全日本選手権（東京）に向けて大阪府八尾市内で練習を公開。「厳しい組み合わせになったが、そういう時こそ自分はすごくいい結果が出せると思っている。いい１年にするためにも優勝を目指して頑張りたい」と意気込みを示した。

今年は５月の世界選手権（ドーハ）で、吉村真晴と臨んだ混合ダブルスで銀メダルを獲得。今月上旬の混合団体ワールドカップ（中国・成都）でも日本の銀メダルに貢献するなど世界の舞台で活躍した。「どの大会もベスト８に入ることを目標にして、それはクリアできた。自分の実力を積み上げていく１年だった」。世界のトップ選手から対策され、マークも厳しくなってくる中で大きな手応えを得られた。

今年１月の全日本選手権では準決勝で早田ひなに０−４でストレート負けを喫しており、「今回も準決勝までいけば早田さんと対戦できるので、１年間の自分の成長をぶつけて勝ちにいきたい」と気合を入れた。

現在の世界ランキングは１４位で、日本勢では張本美和（６位）、伊藤美誠（９位）、早田（１０位）、橋本帆乃香（１１位）に次ぐ５番手。「世界ランキング５位を目指しているが、そんなに甘くないので、まずは８位以内を目指したい。日本勢では最低３番目にはいられるように。どれだけ上にいけるか、来年が勝負だと思っている」とさらなる躍進を誓った。