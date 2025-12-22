高校駅伝でスーパー女子高生・久保凛に注目　脅威の9人ごぼう抜きにネット衝撃「まだ高校生なの忘れてた」「さすがすぎる」



今年の世界陸上女子800メートル日本代表で、東大阪大敬愛高3年生の久保凛（17）が、12月21日に行われた「全国高校駅伝」に出場。9人を抜く走りを見せたことがネット上で話題になっている。

世界陸上で注目、“めっちゃ足早いギャル”が鬼滅ポーズ披露「走ってる時でさえ可愛い」「キレイ過ぎるやろ」

2年連続で2区を任された久保は18位でタスキを受け取ると、区間3位となる13分2秒の力走を披露。9人抜きを果たし、チームを9位まで押し上げた。

SNSでは久保の猛烈な追い上げに「ヤバい」「やっぱり久保凛はすごかった」など驚きの声が。熱い走りに多くの反響が寄せられた。チームは3区以降も順位を上げ、最終的に7位入賞を果たした。

ネット上には「やっぱり久保凛は凄かった」「よくやりました」「久保凛の9人抜きも熱い」「見ていてワクワクしますね」「まだ高校生なのすっかり忘れてた」「久保凛選手の追い上げもヤバい」「圧巻」「お疲れ様でした！」「さすがすぎるわ」「久保凛すご」「驚異的な追い上げも見応え抜群でした」などコメントが多く寄せられている。