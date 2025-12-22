本日の【上場来高値更新】 大成建、オリックスなど68銘柄
本日の日経平均株価は、米株高や円安で半導体関連や輸出株を中心に買いが優勢となり、前週末比895円高の5万0402円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は68社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、21日配信した【北浜流一郎のズバリ株先見！】で取り上げられた大成建設 <1801> [東証Ｐ]、オリックス <8591> [東証Ｐ]、みずほ証券が「中立→買い」に投資判断を引き上げたエクシオグループ <1951> [東証Ｐ]など。そのほか、ヨシコン <5280> [東証Ｓ]は4日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1870> 矢作建 東Ｐ 建設業
<1879> 新日本建 東Ｐ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<1975> 朝日工 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<2173> 博展 東Ｇ サービス業
<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ 情報・通信業
<2997> ストレジ王 東Ｇ 不動産業
<3916> ＤＩＴ 東Ｐ 情報・通信業
<4041> 日曹達 東Ｐ 化学
<4107> 伊勢化 東Ｓ 化学
<4220> リケンテクノ 東Ｐ 化学
<4318> クイック 東Ｐ サービス業
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学
<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学
<4832> ＪＦＥシステ 東Ｓ 情報・通信業
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品
<5280> ヨシコン 東Ｓ 不動産業
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<6061> ユニバー園芸 東Ｓ サービス業
<6250> やまびこ 東Ｐ 機械
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器
<7081> レンティア 東Ｓ サービス業
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7181> かんぽ生命 東Ｐ 保険業
<7191> イントラスト 東Ｓ その他金融業
<7202> いすゞ 東Ｐ 輸送用機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7283> 愛三工 東Ｐ 輸送用機器
<7296> ＦＣＣ 東Ｐ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7459> メディパル 東Ｐ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7520> エコス 東Ｐ 小売業
<7678> あさくま 東Ｓ 小売業
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7988> ニフコ 東Ｐ 化学
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8098> 稲畑産 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
<8750> 第一生命ＨＤ 東Ｐ 保険業
<8995> 誠建設 東Ｓ 不動産業
<9068> 丸全運 東Ｐ 陸運業
<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9744> メイテックＧ 東Ｐ サービス業
<9799> 旭情報 東Ｓ 情報・通信業
<9857> 英和 東Ｓ 卸売業
<9869> 加藤産 東Ｐ 卸売業
<9906> 藤井産業 東Ｓ 卸売業
<9960> 東テク 東Ｐ 卸売業
株探ニュース