　本日の日経平均株価は、米株高や円安で半導体関連や輸出株を中心に買いが優勢となり、前週末比895円高の5万0402円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は68社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、21日配信した【北浜流一郎のズバリ株先見！】で取り上げられた大成建設 <1801> [東証Ｐ]、オリックス <8591> [東証Ｐ]、みずほ証券が「中立→買い」に投資判断を引き上げたエクシオグループ <1951> [東証Ｐ]など。そのほか、ヨシコン <5280> [東証Ｓ]は4日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1870> 矢作建　　　　東Ｐ　建設業
<1879> 新日本建　　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<1975> 朝日工　　　　東Ｐ　建設業

<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<2173> 博展　　　　　東Ｇ　サービス業
<2327> ＮＳＳＯＬ　　東Ｐ　情報・通信業
<2997> ストレジ王　　東Ｇ　不動産業
<3916> ＤＩＴ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<4041> 日曹達　　　　東Ｐ　化学
<4107> 伊勢化　　　　東Ｓ　化学
<4220> リケンテクノ　東Ｐ　化学
<4318> クイック　　　東Ｐ　サービス業

<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4633> サカタＩＮＸ　東Ｐ　化学
<4832> ＪＦＥシステ　東Ｓ　情報・通信業
<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5280> ヨシコン　　　東Ｓ　不動産業
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<6061> ユニバー園芸　東Ｓ　サービス業

<6250> やまびこ　　　東Ｐ　機械
<6504> 富士電機　　　東Ｐ　電気機器
<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器
<7081> レンティア　　東Ｓ　サービス業
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7181> かんぽ生命　　東Ｐ　保険業
<7191> イントラスト　東Ｓ　その他金融業
<7202> いすゞ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7283> 愛三工　　　　東Ｐ　輸送用機器

<7296> ＦＣＣ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7459> メディパル　　東Ｐ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7520> エコス　　　　東Ｐ　小売業
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業

<8098> 稲畑産　　　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8366> 滋賀銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ　　東Ｐ　保険業
<8750> 第一生命ＨＤ　東Ｐ　保険業
<8995> 誠建設　　　　東Ｓ　不動産業

<9068> 丸全運　　　　東Ｐ　陸運業
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9744> メイテックＧ　東Ｐ　サービス業
<9799> 旭情報　　　　東Ｓ　情報・通信業
<9857> 英和　　　　　東Ｓ　卸売業
<9869> 加藤産　　　　東Ｐ　卸売業
<9906> 藤井産業　　　東Ｓ　卸売業
<9960> 東テク　　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース