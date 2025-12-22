ÃæÂ¼²í½Ó¡¡4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÉã¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÇã¤Ã¤¿µ²±¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼²í½Ó¡Ê74¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ÖÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡¡2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÉã¤À¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¹õÅÄÍ¤«¤é¡Ö¤´²ÈÂ²Â¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤êÂ¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¢¤Þ¤êµ²±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ò¶¡4¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â»Å»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥ï¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶õ¤¤¤¿»þ¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÇã¤Ã¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ºÊ¤Î¸Þ½½Íò½ß»Ò¤Ë¤â¡ÖÂ£¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡£ºÇÄã¸Â¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅ®°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¡×¤È¸À¤¦¤È¶ì¾Ð¤·¡¢¡ÖÃç¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¹õÅÄ¤«¤é¡ÖºÇÄã¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï1977Ç¯¤Ë½÷Í¥¤Î¸Þ½½Íò½ß»Ò¤È·ëº§¡£1ÃË3½÷¤È4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò¤â¤¦¤±¤ë¡£»°½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæÂ¼Î¤º½¡£