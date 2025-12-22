渡邊渚「私にとっては大進歩」交流を語る
【モデルプレス＝2025/12/22】渡邊渚が12月22日、レギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」（「REAL VALUE」チャンネルにて19時配信）に出演した。
【写真】渡邊渚、1st写真集決定 初水着・ランジェリーカットにも挑戦
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生。国内最大級の女性読者数を擁するメディア「モデルプレス」が持つ「人をエンパワーメントする」というメディアコンセプトと、独自のインタビューメソッドを融合させ、従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開する。
今回は、株式会社RELIVE代表の栗田卓弥氏、株式会社keys代表の淀川昴佑氏、株式会社ぐるわん代表のダルメシアン梅本氏をゲストに迎え、トークを展開した。
ペットの話題になり「最近、ほ乳類と交流ができるようになって！本当に私にとっては大進歩なんですよ」と嬉々として語った渡邊。友人の愛犬と上手くコミュニケーションをとれたことが要因だと明かし、飼ってみたい動物には「犬」をあげていたが、「犬種まではまだわかってない…ほ乳類と交流ができるようになって1〜2ヶ月前なので…」と初々しさを覗かせた。
渡邊は、慶應義塾大学経済学部を卒業後、2020年にフジテレビに入社。「めざましテレビ」の情報キャスターや、「ワイドナショー」など、数々の人気番組に出演し、持ち前の明るさと親しみやすいキャラクターで人気を博した。1月29日に発売されたフォトエッセイ「透明を満たす」（講談社）では前職時代の葛藤や今後の活動を率直な言葉でつづり、大きな話題に。6月25日には1st写真集「水平線」（集英社）を発売し、水着やランジェリーカットにも初挑戦。9月1日にはデジタル写真集「Re：水平線」（集英社）を発売したほか、2026年カレンダー「Nagisa Watanabe 2026／01-2026／12 Calendar」の受注販売も実施している。（modelpress編集部）
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」
◆渡邊渚の大進歩
◆渡邊渚、フジテレビ退社後フォトエッセイで話題 初写真集も刊行
