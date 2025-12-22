Bimi¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¡ãBimi Live Galley #09 -moi moi-¡ä³«ºÅ¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¡¢Bimi¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡×
12·î14Æü¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Bimi¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢ÀÖ¤ÈÇò¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤ÇºÌ¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¥µ¥ó¥¿¤ä¥È¥Ê¥«¥¤¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ßDJ dip¤Ë¤è¤ë¥¸¥ó¥°¥ë¥Ù¥ë¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿BGM¤Ç¡¢¥Õ¥í¥¢¤Î¼êÇï»Ò¤È¤È¤â¤Ë°ìÂÁá¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
1¶ÊÌÜ¤ÏBimi¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡Ö²¶¤ÎÅß¡×¡£Bimi¤¬¥Õ¥í¥¢¤ËÀú¤ê¤ò¤¤¤ì¤ë¤È²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¡ÖÅß¤¬²¶¤Î¿´ÍÏ¤«¤¹¡×¡ÖÅß¤¬²¶¤ò¤Ä¤Æ°¤«¤¹¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¡£DJ dip¤È¤Î·Ú²÷¤ÊMC¤ò¶´¤ß¡¢¡ÖPopstar¡×¡ÖQuestion¡×2¶ÊÂ³¤±¤ÆÈäÏª¡£²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï³°µ¤¤ÈÈ¿ÈæÎã¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤À¤«¤é¹¥¤¤ËÀ¸¤¤í¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤ËË¬¤ì¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤«¤±¤¿Bimi¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£
¡ÖFrog¡×¤ò¶´¤ß¡¢MC¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿Ê¤àÊý¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¡£Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Öbaby¡×¤Î¡Ö·¯¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¥Õ¥í¥¢¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°ì¿Í°ì¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¡ÖJealous¡×¡Öbeast¡×¤«¤é¡Ö·î¤ÈÂÀÍÛ¡×¤Ø¡£¥°¥ë¡¼¥Ó¡¼¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¥¢¥À¥ë¥Æ¥£¤Ê¶õµ¤´¶¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¶ÊÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ç®¤òÂÓ¤Ó¤¿À»Ìë¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¸åÈ¾¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤È²Î¤¤¤¿¤¤¶Ê»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤È¡Ö¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¥¤¥ó¥Ð¥¤¥È¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Çµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢1Ç¯´Ö¶î¤±È´¤±¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÏ«¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¡ÖOIL¡×¤Ç¤ÏÁÄÉã¤È¤Îµ²±¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¿¼¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ì¤ê³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£º£Ç¯¤Î4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãBimi Live Galley #04 -27th-¡ä¤Ç¡¢°ìÅÙ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»à¤ò·Þ¤¨¤¿Bimi¤¬¤½¤ÎÀè¤ËÎÞ¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë´ó¤êÅº¤¦³Ú¶Ê¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Öerror¡×¤«¤éDJ dip¥¿¥¤¥à¤Ø¡£¡Ö½ÂÃ«¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÄêÈÖ¥½¥ó¥°¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿BGM¤¬¤«¤«¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤Î±§Ãè¿Í¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥³¥·¥«¥ï¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¥Õ¥í¥¢¤ÏÂç´¿À¼¤ò¾å¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¡£±¿¤è¤¯Åö¤¿¤Ã¤¿¿Í¤ÏÎÉ¤¤1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ºÆ¤Ó¥é¥¤¥Ö¤ËÌá¤ë¤È¡¢¡ÖLOVE¡×¡ÖDie young¡×¤Ç¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤òÏ¢È¯¡£¡ÖDie young¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤òÈäÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£¡Öfunky night¡×¡Öselfy¡×¤ËÂ³¤¡¢¡ÖYou Gotta Power¡×¤Ç¤Ï¡ÖYou gotta power We are grab hope¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢Bimi¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¸ß¤¤¤ËÎÏ¤òÊ¬¤±¹ç¤¦´Ø·¸À¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÄË¤ß¤¹¤é¤âÍ£°ìÌµÆó¤Î¸ÄÀ¤È¤·¤Æ¸Ø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖUnique¡×¡£¤³¤Î1Ç¯³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÄË¤ß¡É¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤âÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤ÈBimi¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ë¡Ö²¶¤ÎÅß¡×¤ò¤â¤¦1ÅÙ¥Õ¥í¥¢Á´°÷¤ÇÂç¹ç¾§¤·Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò´Þ¤á16ËÜ¤â¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¶î¤±È´¤±¤¿Bimi¤Î1Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£MC¤Ç¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿2026Ç¯¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ð¥ó¥É¥Ä¥¢¡¼¡¢¤½¤·¤Æ3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëEP¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù¡£Bimi¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¡¢Bimi¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÍèÇ¯¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¤ÎÎÏ¶¯¤¤·è°Õ¤ò´¶¤¸¤ë¡£Ç®¶¸¤È´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÌë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿¡ýYusuke Baba(Beyond the Lenz)
◾️¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M1.²¶¤ÎÅß
M2.Popstar
M3.Question
M4.Frog
M5.baby
M6.Jealous
M7.beast
M8.·î¤ÈÂÀÍÛ
M9.¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¥¤¥ó¥Ð¥¤¥È
M10.OIL
M11.error
M12.LOVE
M13.Die young
M14.funky night
M15.selfy
M16.You Gotta Power
M17.Unique
M18.²¶¤ÎÅß
¥»¥È¥ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡§https://oysy.lnk.to/moimoi
¢£New EP¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù
2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
¢¡ELR Store¸ÂÄêÈ×
2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://kingeshop.jp/shop/g/gNKCD-10547/?elr=46544
[²Á³Ê]¡ï3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[¾¦ÉÊ·ÁÂÖ]CD only
[ÉÊÈÖ]NKCD-10547
[»ÅÍÍ]7inch¥ì¥³¡¼¥É¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.¥¬¥é¥Ý¥ó
M2.¿Í
M3.INORI
M4.¥«¥°¥Ä¥Á
M5.exorcist -Ì£ÊÑ-
M6.Bonus Inst -¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI-¡ÊProd. DJ dip¡Ë
¢¨M.5¡¢6¤ÏELR Store¸ÂÄêCDÈ×¼ýÏ¿³Ú¶Ê
¢§ELR Store¸ÂÄêÈ×Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
¾ÜºÙ¥ê¥ó¥¯¡§https://bimi-official.com/news/1042/
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¥Á¥ó¥Á¥íº×¤ê¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡¡¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Î¼Â»Ü¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦»²²ÃÊýË¡
ELR Store¤Ë¤Æ¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1¸ýÊ¬¤´ÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¾ì¡õÆü»þ
¡4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸ÍHarbor Studio
½¸¹ç»þ´Ö¡§12»þ20Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡§12»þ45Ê¬¡Á
¢5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦F.A.D YOKOHAMA
½¸¹ç»þ´Ö¡§12»þ20Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡§12»þ45Ê¬¡Á
£5·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¿·À¤µª
½¸¹ç»þ´Ö¡§12»þ40Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡§13»þ00Ê¬¡Á
¢¨1²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¡¢1Ëç¤Î¤´Í½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À°ÍýÈÖ¹æ½ç¤ÎÆþ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃêÁªÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÍ½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë19:45 ¡Á 2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¡¦ÅöÁªÈ¯É½¡§2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00°Ê¹ß½ç¼¡¤´°ÆÆâ¡ÊÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¤Î¤ß¤Ø¤Î¤´Ï¢Íí¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢§ELR Store¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡Ö¥Á¥ó¥Á¥íº×¤ê¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡×Í½Ìó´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢ELR StoreÆâ¤Ë¤Æ¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÉÕ¤¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù CDÍ½Ìó¥«¡¼¥È¡É¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥ó¥Á¥íÃêÁªÍ½ÌóÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¡
LIVE QR ¥«¡¼¥É Bimi Live Galley #05 -Splash- Ver.
¢¨¡ÖLive Galley #05 -Splash-¡×¤«¤éÌ¤¸ø³«¥é¥¤¥Ö±ÇÁü2ËÜ¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¢
LIVE QR ¥«¡¼¥É Bimi Live Galley #06 -Jelous- Ver.
¢¨Live Galley -Jelous- ¤«¤éÌ¤¸ø³«¥é¥¤¥Ö±ÇÁü2ËÜ¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¢£¡ãBimi Band Galley Tour 2026 -Dear 28th-¡ä
2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦Music Club JANUS
open 18:30¡¿start 19:00
2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦NAGOYA CLUB QUATTRO
open 16:00¡¿start 17:00
2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦Spotify O-EAST
open 18:00¡¿start 19:00
¢§Bimi with Backing Band
DJ : DJ dip
Ba : Sit (COUNTRY YARD / mokuyouvi)
Gt : Yu Ueda (SABANNAMAN / mokuyouvi)
Gt : Yoshihiro Nakayama (THE NO EAR / mokuyouvi)
Drum : Akira Kimura (mokuyouvi / FILTER / RIDDLE / SPLIT SECOND SKATER)
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \8,800(ÀÇ¹þ¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤)
¢¨2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë18:00¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡Àè¹Ô³«»Ï
¢£¡ãBimi Live Tour 2026¡ä
2026Ç¯
3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡ËÀéÍÕ¡¦ÀéÍÕLOOK
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÐÀî¡¦¶âÂôAZ
3·î29Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹Ìî¡¦LIVE HOUSE J
4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸ÍHarbor Studio
4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦CLUB SANGO
4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦LIVE HOUSE CB
4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦Live space Reed
5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦F.A.D YOKOHAMA
5·î10Æü¡ÊÆü¡Ëºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3
5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë Åìµþ¡¦¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¿·À¤µª
