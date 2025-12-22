SEKAI NO OWARI、東阪ドームツアー＜THE CINEMA＞開催決定
2026年、メジャーデビュー15周年を迎えるSEKAI NO OWARIが同年夏に東阪ドームツアー＜DOME TOUR 2026「THE CINEMA」＞を開催することが発表となった。
これは、12月21日に行われたYouTubeライブ配信にてメンバー自らが発表したもの。＜DOME TOUR 2026「THE CINEMA」＞は7月11日および12日に京セラドーム大阪、8月15日および16日に東京ドームにて開催されるなど、計4公演が予定されている。
ツアータイトル＜THE CINEMA＞からは、“映画”をテーマとした新たな世界観が想起されるところ。テーマパークのようなライブ演出で知られるSEKAI NO OWARIが、15周年という節目にどのようなステージを作り上げるのか期待が高まる。
この発表に合わせて、メインビジュアルと特設サイトも公開されたほか、明日12月23日からはファンクラブ会員向けの先行受付も開始となる。詳細は特設サイトにて。
Photo by Takuya Nagamine
■＜SEKAI NO OWARI DOME TOUR 2026「THE CINEMA」＞
【大阪公演】
7月11日(土) 京セラドーム大阪
open16:00 / start18:00
7月12日(日) 京セラドーム大阪
open15:00 / start17:00
（問）キョードーインフォメーション
0570-200-888 https://kyodo-osaka.co.jp
【東京公演】
8月15日(土) 東京ドーム
open16:00 / start18:00
8月16日(日) 東京ドーム
open16:00 / start18:00
（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
▼チケット ※全席種共通
12,000円(税込)
◯券種
・指定席
・着席指定席(※オフィシャルファンクラブ「S.N.O.W.S」「R.A.I.N.S」会員限定)
