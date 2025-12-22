櫻坂46・井上梨名、4年ぶりの“利きオレンジジュース”に挑戦 「これが井上梨名」「100点の出来じゃねえか」
櫻坂46の冠番組『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京）が21日に放送され、二期生の井上梨名が、4年越しの“利きオレンジジュース”に再挑戦した。
この日の放送では、グループ卒業を控える井上の卒業企画を実施。その一環として、4年前に挑戦して失敗した“利きオレンジジュース”へのリベンジが行われた。
“利きオレンジジュース”とは、オレンジジュースが大好きだという井上が、5種類のオレンジジュースを飲んだだけで当てられると豪語したものの、実際には1種類しか当てられなかったというもので、ファンの間では“伝説”として語り継がれている。
当時の失敗がトラウマとなり、オレンジジュースが飲めなくなるほどだったという井上。久しぶりに口にすると「おいしい…」と笑みを見せながら、5種類の銘柄を慎重に選んでいく。迎えた答え合わせでは、5種類中3種類を正解。しかし、最後の2種類を外してしまい、リベンジは惜しくも失敗に終わった。
結果にショックを隠せない井上だったが、MCのハライチ・澤部佑は「これが井上梨名」とコメント。土田晃之も「100点の出来じゃねえか」と語り、最後まで井上らしい展開にスタジオは笑顔に包まれていた。
