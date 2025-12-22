ミュージカル『憂国のモリアーティ』緋色の研究 Reprise、ワトソンは鎌苅健太＆橋本真一のダブルキャスト 26年6月より上演へ
三好輝原作の人気漫画『憂国のモリアーティ』の連載10周年を記念したミュージカル『憂国のモリアーティ』緋色の研究 Repriseの公演日程が決定。東京・天王洲 銀河劇場にて2026年6月27日〜7月19日に上演される。併せて、30秒CM、メインキャストが解禁された。
【写真】ミュージカル『憂国のモリアーティ』緋色の研究 Repriseメインキャスト陣
原作は2016年から「ジャンプSQ.」（集英社刊）で大好評連載中の漫画『憂国のモリアーティ』。
舞台は19世紀末、栄華を極める大英帝国ロンドン。腐敗した階級制度を“犯罪”という手段をもって打ち破ろうと暗躍する“犯罪卿”ジェームズ・モリアーティと、その謎を追い求める“名探偵”シャーロック・ホームズ。宿命の2人の戦いを鮮烈に描く。
ミュージカル『憂国のモリアーティ』は、2019年5月の初演以来「ピアノとヴァイオリンの生演奏」が生み出す熱量で、観客を物語の世界へ深く引き込み、公演ごとに大きな感動と熱狂を巻き起こしてきた。そして、記念すべき原作連載10周年を迎える2026年に、シリーズの原点である「始まりの物語」、Op.1を「緋色の研究 Reprise」として上演する。
“犯罪卿”ジェームズ・モリアーティはいかにして生まれ、“名探偵”シャーロック・ホームズといかに出会ったのか―。宿命の2人の原点が、劇場で鮮やかによみがえる。
時は19世紀末、大英帝国最盛期（パクス・ブリタニカ）のロンドン。古くから根付く完全階級制度により、上流階級の人間達に支配されている「大英帝国」。生まれ落ちた時から一生涯の身分が決まるこの社会制度は、必然的に人間同士の差別を生んだ。
そんななか、階級制度による悪を取り除き、理想の国を作ろうとする青年がいた。これはジェームズ・モリアーティ、或いはシャーロック・ホームズの敵（かたき）の話―。
本公演では、ウィリアム・ジェームズ・モリアーティを鈴木勝吾、シャーロック・ホームズを平野良が演じる。
さらに、アルバート・ジェームズ・モリアーティ役は久保田秀敏／泰江和明、ルイス・ジェームズ・モリアーティ役は山本一慶／百名ヒロキ、フレッド・ポーロック役に宮島優心（ORβIT）／新谷聖司、ジョン・H・ワトソン役は鎌苅健太／橋本真一、ジョージ・レストレード役は高木俊／伊藤裕一（いずれもダブルキャスト）。
セバスチャン・モラン役は佐々木崇、ミス・ハドソン役は七木奏音が演じる。
ミュージカル『憂国のモリアーティ』緋色の研究Repriseは、東京・天王洲 銀河劇場にて2026年6月27日〜7月19日上演。
