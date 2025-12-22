「寒さエグ！」→ 穿くだけでポッカポカ！【ユニクロ】で爆売れ中♡「スウェットパンツ」

冬はちょっとしたお出かけでも憂鬱……。そんな大人女性におすすめしたいのは、吸湿発熱性のあるヒートテックアイテム。今回紹介するのは【ユニクロ】でベストセラーとなっている、スウェットパンツです。裏地がヒートテック素材になっており、あたたかく穿けそう。ぜひ売り切れ前にゲットして。

寒い日の味方！ ヒートテック素材のスウェットパンツ

【ユニクロ】「ヒートテックボアスウェットパンツ」\3,990（税込）

カジュアルで普段使いしやすいスウェットパンツ。裏地は「「ヒートテック」の機能を持つ、ふわふわの素材で暖かい」（公式サイトより）とのこと。裾がキュッと絞ってあるため、冷気の吹き込みも防げそうです。カラーは、グレー・オフホワイト・ブラック・ネイビーの4色展開。

ホワイトコーデで清潔感をプラス

@mi___.5さんはオフホワイトを着用。膨張して見えやすいカラーながらも「1枚仕立てですっきり見えるので着ぶくれしにくい」（公式サイトより）のも魅力です。カジュアルなスウェットパンツも、きちんと感のあるシャツと合わせればサマ見えを狙えそう。引き締め効果のある黒小物が効いた着こなしです。

