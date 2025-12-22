◾️＜Yuki Kajiura LIVE vol.#22 〜precious pieces〜＞

2026年7月4日（土）大阪・フェスティバルホール

Open 17:00 / Start 18:00

https://www.festivalhall.jp

2026年7月19日（日）東京・昭和女子大学人見記念講堂

Open 17:15 / Start 18:00

2026年7月20日(月・祝) 東京・昭和女子大学人見記念講堂

Open 15:15 / Start 16:00

https://office.swu.ac.jp/other/campusmap.html

2026年8月8日（土）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

Open 17:15 / Start 18:00

2026年8月9日（日）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

Open 15:15 / Start 16:00

https://www.sonic-city.or.jp/access.html

▼出演

梶浦由記/FictionJunction (Piano/Chorus)

Vocal：KAORI, YURIKO KAIDA, Joelle, LINO LEIA, EMIKO(鈴木瑛美子)

Guest Vocal：YUUKA（南里侑香）

MUSICIAN：FRONT BAND MEMBERS

是永巧一 (Guitar), 佐藤強一 (Drums), 郄橋“Jr.”知治 (Bass), 今野 均 (Violin),

赤木りえ (Flute), 中島オバヲ (Percussion), 大平佳男 (Manipulator)

▼料金

SS席:全席指定:\12,800（FC先行販売のみ）

S席:全席指定:\9,300

バルコニーBOX席\9,300（大阪公演のみ・FC先行での取り扱いはございません。）

※バルコニーBOX席

お座席は高所となります。着席観覧となり開演中は立ってご覧いただけません。

ステージ・演出の一部が見えづらい場合がございます。

座席の配置上、2枚単位でのお申込みとなります。あらかじめご了承ください。

※U-25チケットあり。

公演日当日に25歳以下の方が購入対象となります。

FC先行での取り扱いはございません。

一般発売よりプレイガイドにて販売いたします。U-25の詳細は後日発表いたします。

※未就学児入場不可

※車椅子でご来場の方で車椅子用のスペースでの観覧をご希望の場合は、S席をお申し込みください。同伴者様もチケットが必要です。チケット当選後、各公演のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。車椅子エリアは数に限りがございますので事前にご連絡がない場合は対応ができない場合がございますので予めご了承ください。

▼[梶浦由記オフィシャル・ファンクラブ “FictionJunction Station”]会員チケット先行受付のご案内

受付期間：2026年1月6日（火）15：00〜1月12日（月・祝）23：59

受付URL： https://fictionjunctionstation.com/contents/ticket

※まだFC会員でない方も「受付期間中」の新規ご入会でお申し込みいただけます。

（受付期間内にご入会とチケットお申し込みの完了をお願いいたします。）

▼公演に関するお問い合わせ

大阪公演：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日12:00〜17:00／土日祝休業）※2025年12月27日（土）〜2026年1月4日（日）まで休業いたします。年始は1月5日（月）12:00〜より営業いたします。

東京・埼玉公演：キョードー東京 0570-550-799 オペレータ受付時間（平日11:00〜18:00／土日祝10:00〜18:00）※2025年12月27日（土）〜2026年1月4日（日）まで休業いたします。年始は1月5日（月）11:00〜より営業いたします。