梶浦由記 / FictionJunction、初開催のディナーショーで2026年のツアー詳細発表。南里侑香がFictionJunction YUUKAとして12年ぶりに出演決定も
作曲家・梶浦由記が、12月21日にホテルニューオータニ 鶴の間にて、自身初となるディナーショー＜Yuki Kajiura LIVE Special edition 〜クリスマスディナーショー2025〜＞を開催した。
アンコールにスペシャルゲストとして南里侑香が登場。FictionJunction YUUKAとしてリリースした1枚目のアルバム『Destination』収録曲、「聖夜」を歌唱し、2026年7月から始まる全国ツアー＜Yuki Kajiura LIVE vol.#22 〜precious pieces〜＞に、2014年以来、約12年ぶりにFictionJunction YUUKAとしてのゲスト出演を発表した。そんなツアーのFC先行受付が1月6日〜スタートする。
また梶浦は、夏に開催したライブツアー＜Yuki Kajiura LIVE vol.#21 〜60 Songs〜＞から、8月24日に行われた埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール公演の映像作品を2026年1月21日にBlu-rayにてリリースすることが決定している。先日、ジャケット写真をはじめとする、商品画像が公開となった。
この映像商品には、普段見ることのできないこの公演の舞台裏や梶浦及び出演者全員のインタビューを含む豪華特典映像が収録される。完全生産限定盤には、2024年のライブ＜Yuki Kajiura LIVE vol.#20 〜日本語封印20th Special〜＞を収録。
■LIVE Blu-ray『Yuki Kajiura LIVE vol.#21〜60 Songs〜』
2026年1月21日（水）発売
予約：https://kajiurayuki.lnk.to/260121_PKG
▼価格・品番
完全生産限定盤【2BD】 VVXL 276-8：￥22,000（税込）
通常盤【1BD】 VVXL-279：￥8,800
※特典映像（ロングインタビュー＆メイキング収録）
▼完全生産限定盤特典
特典ディスク「Yuki Kajiura LIVE vol.#20 〜日本語封印20th Special〜」収録
ラミパスレプリカ、 Tシャツ[限定カラー]、48Pライブフォト＋インタビューブック同梱
▼「引き出しで発光している」FictionJunction feat. KAORI 配信中
https://FictionJunction.lnk.to/Hikidashide_hakkoshiteiru
▼「black rose」FictionJunction feat. EMIKO配信中
https://fictionjunction.lnk.to/blackrose
◾️＜Yuki Kajiura LIVE vol.#22 〜precious pieces〜＞
2026年7月4日（土）大阪・フェスティバルホール
Open 17:00 / Start 18:00
https://www.festivalhall.jp
2026年7月19日（日）東京・昭和女子大学人見記念講堂
Open 17:15 / Start 18:00
2026年7月20日(月・祝) 東京・昭和女子大学人見記念講堂
Open 15:15 / Start 16:00
https://office.swu.ac.jp/other/campusmap.html
2026年8月8日（土）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
Open 17:15 / Start 18:00
2026年8月9日（日）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
Open 15:15 / Start 16:00
https://www.sonic-city.or.jp/access.html
▼出演
梶浦由記/FictionJunction (Piano/Chorus)
Vocal：KAORI, YURIKO KAIDA, Joelle, LINO LEIA, EMIKO(鈴木瑛美子)
Guest Vocal：YUUKA（南里侑香）
MUSICIAN：FRONT BAND MEMBERS
是永巧一 (Guitar), 佐藤強一 (Drums), 郄橋“Jr.”知治 (Bass), 今野 均 (Violin),
赤木りえ (Flute), 中島オバヲ (Percussion), 大平佳男 (Manipulator)
▼料金
SS席:全席指定:\12,800（FC先行販売のみ）
S席:全席指定:\9,300
バルコニーBOX席\9,300（大阪公演のみ・FC先行での取り扱いはございません。）
※バルコニーBOX席
お座席は高所となります。着席観覧となり開演中は立ってご覧いただけません。
ステージ・演出の一部が見えづらい場合がございます。
座席の配置上、2枚単位でのお申込みとなります。あらかじめご了承ください。
※U-25チケットあり。
公演日当日に25歳以下の方が購入対象となります。
FC先行での取り扱いはございません。
一般発売よりプレイガイドにて販売いたします。U-25の詳細は後日発表いたします。
※未就学児入場不可
※車椅子でご来場の方で車椅子用のスペースでの観覧をご希望の場合は、S席をお申し込みください。同伴者様もチケットが必要です。チケット当選後、各公演のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。車椅子エリアは数に限りがございますので事前にご連絡がない場合は対応ができない場合がございますので予めご了承ください。
▼[梶浦由記オフィシャル・ファンクラブ “FictionJunction Station”]会員チケット先行受付のご案内
受付期間：2026年1月6日（火）15：00〜1月12日（月・祝）23：59
受付URL： https://fictionjunctionstation.com/contents/ticket
※まだFC会員でない方も「受付期間中」の新規ご入会でお申し込みいただけます。
（受付期間内にご入会とチケットお申し込みの完了をお願いいたします。）
▼公演に関するお問い合わせ
大阪公演：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日12:00〜17:00／土日祝休業）※2025年12月27日（土）〜2026年1月4日（日）まで休業いたします。年始は1月5日（月）12:00〜より営業いたします。
東京・埼玉公演：キョードー東京 0570-550-799 オペレータ受付時間（平日11:00〜18:00／土日祝10:00〜18:00）※2025年12月27日（土）〜2026年1月4日（日）まで休業いたします。年始は1月5日（月）11:00〜より営業いたします。
