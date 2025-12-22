２１日に行われた漫才師Ｎｏ．１を決める「Ｍ―１グランプリ」で２１代目王者に輝いたコンビ「たくろう」の赤木裕（３４）について、ネット上で「誰に似ているか」という議論が巻き起こっている。

たくろうは赤木ときむらバンド（３５）によるコンビで２０１６年に結成。初となったＭ−１決勝では、ファーストラウンド７番手で登場すると、８６１点で２位となり上位３組による最終決戦へ進んだ。エバース、ドンデコルテとの争いとなった最終決戦では審査員９人のうち８人が投票し、新王者となった。

赤木は前髪がそろったおかっぱに太めの眉毛が特徴的。おどおどした雰囲気のキャラクターで、ネタの中では、きむらバンドの発言に翻ろうされ、追い込まれた状態からのひと言で爆笑をさらっていた。そんな赤木に対し、ネット上で「誰かに似ている」と話題沸騰。Ｘ（旧ツイッター）では「ゆずの岩沢さんに似てるね」「それにしてもゆずの岩沢さんそっくり…」「見れば見るほど岩沢厚治に見えてくるw」など人気デュオ「ゆず」の岩沢厚治の名前が多くあがっていた。

さらに「ヒャダインさんに見えてしまった」「なんとなくヒャダインさん」「ヒャダインさんに似すぎている」と音楽プロデューサーのヒャダインこと前山田健一に似ているとの声も。すると、ヒャダイン本人も２２日に自身のＸを更新し、「たくろうのお二人、Ｍ−１優勝おめでとうございます！赤木さんに既視感があるな、と思ってたら自分自身の顔でした」とまさかの“自己申告”。フォロワーからも「たしかに！！」「あぁーーー！ヒャダインさんですね！」「私もそう思いながら応援してました」など支持する声が寄せられていた。

また、赤木については「ノエル・ギャラガーに似てるなと思った人は私だけじゃないはず」「たくろうの赤木が松尾スズキに似すぎな件」「たくろう赤木さん、なーんかＭｒ．ビーンが連想されちゃう」など、さまざまな意見が飛び交っていた。

一方、アフロヘアにメガネが印象的な相方のきむらバンドには、シンガー・ソングライターの大石昌良（オーイシ・マサヨシ）に似ているという声がネット上であがっており、本人も２２日にＸで「Ｍ１優勝おめでとうってめっちゃ来るんだけど何事」と困惑した様子の投稿をしていた。