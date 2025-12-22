宮部のぞみ、日野友輔にだけ当たりが強烈に 幸果さん衣装で美脚全開
俳優の知念英和、日野友輔、宮部のぞみ、庄司浩平が22日、都内で行われた、令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』のVシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』（11月28日から期間限定上映、2026年6月10日にBlu-ray＆DVD発売）のクリスマス直前！大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。
【動画】仮面ライダーガヴの舞台挨拶がカオスすぎる！キャスト大暴走でやりたい放題！？
イベントには、ショウマ／仮面ライダーガヴ役の知念、辛木田絆斗／仮面ライダーヴァレン役の日野、甘根幸果役の宮部、ラキア・アマルガ／仮面ライダーヴラム役の庄司が参加。この日のイベントは全国約120館で同時生中継が実施された。
ファンからの質問コーナー。「『ガヴ』から受けた影響は？」という質問が。宮部は「絆斗、日野友輔くんに対しての当たりが強くなった」と苦笑いで告白。今夏に公開された映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』で心配を掛けられたショウマ、ラキア、絆斗の頭をはたくシーンのメイキングで、日野の頭だけ強烈な一撃となった。宮部は「無意識だったんですよ！」と弁明したが、日野は「怖いよ…。たらいでも落ちてきたのかと思った」と笑っていた。
■『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』あらすじ
仮面ライダーたちの戦いが終わり、闇菓子がこの世から消えて、しばらく時間が流れた。なんでも屋「はぴぱれ」では、人間界に残ったグラニュートたちに仕事を斡旋し、“人間とグラニュートの共存”は、少しずつ実現へと向かっているはずだった。ある日絆斗は、街で出会った傷ついた少女たちとともに「狩藤医院」を訪ねた。
そこは、表立って病院へ行けない事情のある者たちを診ている怪しげな病院だったが、医師・狩藤の腕は確かだった。治療を受けた少女たちの日常が気になり、ひそかに尾行すると、彼女たちのグループには、なんと、あのリゼルがいた。父・ボッカを亡くし、人間界に残されたリゼルは、今では不良少女たちの用心棒のような存在となっているらしい。
さらに、グループの中にひとり、若い男性がいることが気になった絆斗は、今度は彼を探ることに。男の正体は、グラニュートだった。闇菓子をふたたび流通させようとたくらんでいるようだ。
複雑な心境の絆斗を、胸の激痛が襲う。かつての改造手術が、彼の身体に著しく影響を及ぼしていた。さらに、ボッカに恨みを抱く、グラニュートのイジークまで出現して…。
