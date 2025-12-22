◎あすの全国の天気

23日(火)は日本海側も含めて、広い範囲で晴れるでしょう。ただ、湿った空気が流れ込む紀伊半島周辺は、午後から雲が増えてきそうです。夜は東海や近畿、四国の太平洋側など一部で雨が降るでしょう。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は全国的に前日より低く、冷え込みが強まるでしょう。札幌は2℃低い−5℃、釧路は10℃低い−9℃、仙台は6℃低い−1℃、宇都宮は9℃低い−1℃、東京は6℃低い3℃、名古屋は4℃低い4℃、新潟は4℃低い1℃、大阪は4℃低い4℃、福岡は1℃低い7℃の予想です。

日中の最高気温は西日本や北陸で前日より高い所が多いでしょう。福岡は4℃高い18℃、鳥取は6℃高い15℃、大阪は2℃高い14℃、金沢は5℃高い13℃の予想です。関東や東北は前日よりやや低い所が多く、東京は2℃低い11℃、仙台は2℃低い7℃でしょう。札幌は1℃、名古屋は13℃で前日と同じくらいとなりそうです。各地とも、強い北風は収まる見込みです。

◎週間予報

・西日本と沖縄

24日(水)は広い範囲で雨が降るでしょう。25日(木)も近畿や山陰、九州北部は雨が残りそうです。山陰は週後半、雪のまじる所もあるでしょう。週末は各地で寒くなるでしょう。

・東日本

24日(水)から25日(木)にかけては広く雨となるでしょう。その後、北陸は土日にかけて雨や雪が続きそうです。東京は25日(木)16℃まで上がりますが、土日は9℃どまりで寒いでしょう。日々の気温差にご注意ください。

・北日本24日(水)は気温が上がり、北海道の平地も雨の所が多くなりそうです。なだれにご注意ください。26日(金)は冬型の気圧配置となり、日本海側を中心に荒れた天気となりそうです。土日にかけて雪が続くでしょう。