¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡×¤¬£±£·Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¿¹¹áÀ¡¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤Î¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¤È¤È¤â¤ËÎø¿ÍÆ±»Î¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤òÏÃÂê¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡¢°ÛÀ¤ò¥±¥Á¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼²°¤µ¤ó¹Ô¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¢¡¢Ôú¤ë¤è¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤¤¤·¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¥±¥Á¤À¤Í¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£²¡¤·ÉÕ¤±·Ï¡©¤¤¤ä¡¢Ôú¤ë¤è¡©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤È¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥±¥Á¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤ªÁ°¤¬¥±¥Á¤À¤í¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì¥Ö¥¯¥í¤Ï¡Ö¡ÊÃËÀ¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤¿¤ó¤ä¤í¤Ê¡£½Ð¤¹¤½¤Ö¤ê¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ó¤Î¤è¡×¤È¶ì¾Ð¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤µ¡©¤ªÃã¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡©£µ¡¢£¶£°£°±ß¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¤½¤ì¤Ç¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£